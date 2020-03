IL BOLLETTINO del Dipartimento di Protezione Civile regionale e le previsioni per i prossimi giorni

In arrivo vento di tramontana e neve fin sulla costa nelle Marche. Il bollettino odierno del Dipartimento regionale di Protezione Civile regionale informa che a partire da lunedì l’irruzione di aria artico-continentale dai quadranti di nord-est determinerà condizioni di tempo instabile, con episodi nevosi fino a quote molto basse. Nella giornata di domani, cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, con maggiori addensamenti nelle zone interne e precipitazioni sparse nelle zone interne, anche a carattere di rovescio. Il limite delle nevicate, inizialmente al di sopra dei 1800 metri, scenderà nella seconda parte di giornata, fino ai 700-900 della serata. Temperature in diminuzione, con venti moderati da nord-est, a tratti forte in serata lungo il litorale. Situazione in peggioramento prevista per lunedì, quando il limite delle nevicate si assesterà intorno ai 150-200 metri, portando la neve anche nelle zone di pianura e lungo la costa, in occasione dei rovesci più intensi. Le precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, saranno nevose fino a quote basso-collinari nella giornata di martedì, con le temperature in lieve diminuzione nei valori minimi. Nella parte centrale della prossima settimana, previste ancora probabili condizioni di maltempo, con la quota delle nevicate in graduale rialzo nella giornata di giovedì.