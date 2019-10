ROSSOBLU - Durante la presentazione di tutte le squadre del club, a cui hanno partecipato anche le vecchie glorie, il presidente Profili annuncia l'evento in programma il 31 dicembre

di Michele Carbonari

«Per il centenario abbiamo preparato una sorpresa speciale: organizzeremo il capodanno. Nell’occasione inviteremo molti ex giocatori. Non prendete impegni».

Il patron della Civitanovese Mauro Profili già guarda al futuro, e alla presentazione della stagione calcistica 2019/2020 si proietta in avanti e invita tutti i sostenitori ad un 31 dicembre a tinte rossoblu. Il numero uno si rivolge principalmente ai tantissimi bambini e genitori che oggi pomeriggio si sono riuniti all’Eurosuole Forum. A capitanare il folto gruppo di ragazzi è il responsabile settore giovanile Giovanni Ciarlantini, il responsabile organizzativo Eros Malaccari e il dirigente Pierluigi Capozucca. Primi calci, Piccoli amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Juniores e Prima squadra sono le formazioni che hanno sfilato sul parquet insieme al calcio rosa civitanovese.

Presentate al pubblico anche le due squadre femminili della città: la Vis Civitanova del presidente Paolo Biancucci impegnata nel campionato di Eccellenza Marche (calcio a 11) e la Civitanova Dream Futsal (calcio a 5) che milita nel campionato di Serie A2 nazionale, girone B. Assente invece il Sindaco Fabrizio Ciarapica, presente però al Polisportivo, dove la Civitanovese ha battuto in rimonta la Palmense ed ha conquistato il primato nel girone B di Promozione (leggi l’articolo). A proposito di calcio giocato, interviene mister De Filippis. «Grazie a tutti per essere qui, mi fa piacere vedere che c’è entusiasmo. Oggi siamo stati meno belli ma più concreti, dovremo lavorare per migliorare se vogliamo stare in alto. Ci godiamo il primato consapevoli che la strada è lunga e il campionato è difficile. I ragazzi sono pronti a combattere ogni domenica. Vorrei ringraziare la città di Civitanova. Lo scorso anno ci siamo divisi ma mi sono pentito: non avevo capito il cuore e il bene che la città nutre verso la Civitanovese. Grazie al presidente per la possibilità di tornare e grazie ai tifosi. Faremo di tutto per portare in alto i colori rossoblu».

Prendono il microfono anche i quattro giocatori più rappresentativi della prima squadra, tra cui il capitano Miramontes e il bomber Mattia Ribichini. Su tutti, però, i due civitanovesi doc come Alessio Recchi (portiere classe 1978) e il vice capitano Mercanti, che lancia un appello: «oggi il sogno di molti bambini è quello di giocare con la Juve o altre grandi squadre. Il mio, da piccolo, era quello di giocare con la Civitanovese. Dopo dieci anni finalmente sono tornato e ora vivo un sogno: giocare con la maglia della città. L’obiettivo che ci stiamo ponendo è di fare gruppo, poi la vittoria arriverà».

Acclamatissimo ed applauditissimo dai presenti, lo storico custode del Polisportivo Sandro Piampiani, che prende la parola: «quest’anno percepisco un’aria migliore rispetto al passato, siamo a metà dell’opera. Nelle stagioni scorse si facevano proclami, secondo me con umiltà e pazienza possiamo fare qualcosa di buono. Però ho notato una cosa: mancano i tifosi allo stadio. Oggi invece la gradinata era piena, mi auguro che lo sia tutte le domeniche. Tutti facciamo sacrifici, quindi spero che tornino anche i tifosi più scettici». In rappresentanza del Comune, vista l’assenza del primo cittadino, ci sono l’assessore allo sport Maika Gabellieri e il presidente del consiglio comunale Morresi. Poi spazio e scena a tutte le vecchie glorie della Civitanovese.