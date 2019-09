FRIDAY FOR FUTURE - Hanno preso il via ieri nel cortile di Filosofia le iniziative di avvicinamento alla mobilitazione di venerdì 27 settembre a Macerata

L’occupazione simbolica del cortile di Filosofia a Macerata e una settimana di eventi di avvicinamento alla mobilitazione di venerdì 27 settembre. Sono queste le iniziative di Fridays for future Macerata in occasione della Climate Action Week. Le iniziative sono state discusse ieri durante l’assemblea per la preparazione al terzo sciopero globale per il clima. La prima giornata del week end è iniziata con l’occupazione simbolica del cortile della facoltà di Filosofia.

Quello che è stato ribattezzato ”Occupazione per emergenza climatica” è lo spazio che ospiterà le attività dei prossimi giorni. «Come abbiamo già ribadito – scrivono le associazioni, già pronte a scendere in piazza – anche l’amministrazione di Macerata dovrà garantire il suo impegno politico per il futuro del pianeta e per un cambio radicale delle politiche che hanno impatto sul clima, dichiarando lo stato di Emergenza climatica.Lo stesso appello lo rivolgiamo ad un’istituzione culturale come l’Università e lanciamo il nostro messaggio qui e adesso, dichiarando occupata questa parte del dipartimento di filosofia. Vogliamo che questo gesto simbolico faccia sì che chi dovere inizi ad ascoltare le voci che, come i mari, si stanno alzando e che venga finalmente assunta una chiara posizione sul tema O si è parte della soluzione o si è parte del problema, sta a voi decidere, non sono più ammissibili zone di ambiguità. Cambiamo il sistema, non il clima».

Lunedì 23 settembre alle 18 l’associazione Terre i moto Marche presenterà la Carta dell’Appennino, martedì 24 alle 16 “The true cost” e i retroscena della fast fashion. Mercoledì alle 16 invece ci sarà la proiezione di “Before the flood” e una discussione sui cambiamenti climatici, giovedì alle 16 preparazione del materiale per la manifestazione che prenderà il via venerdì alle 9.