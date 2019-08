CINEMA - Il regista, sceneggiatore ed attore sfiderà l’agguerritissima concorrenza con il cortometraggio “Nel mondo del lavoro”

Giacomo Buongarzoni, vincitore assieme a Rod Steccato del premio per il miglior cortometraggio nella scorsa edizione del Muuh Film Festival a Grugliasco torna in Piemonte per l’edizione del decennale il 6 e 7 settembre. Dieci anni di appuntamenti con un pubblico sempre folto e appassionato: nel corso delle varie edizioni alcune migliaia di persone hanno calcato la passerella blu sul ciottolato dell’aia di Cascina Duc, decidendo volta per volta a suon di muggiti il vincitore della manifestazione. Per il decennale, oltre a numerose opere di registi e gruppi italiani spesso molto conosciuti (Casa Surace di Napoli, i Nirkiop e autori di serie e cortometraggi per Rai, Sky Cinema e Mediaset), lavori da Usa, Egitto e Gran Bretagna. In particolare uno short film prodotto a Londra da uno dei più grandi direttori della fotografia al mondo, Franz Pagot, che ha per tema proprio il Muuh FF; un graditissimo omaggio, grazie anche al contributo di attori di livello internazionale, che verrà presentato in anteprima assoluta sabato 7 settembre.

La stessa sera, anche quest’anno, a rappresentare le Marche sarà un lavoro dell’eclettico regista, sceneggiatore ed attore maceratese che sfiderà l’agguerritissima concorrenza con il cortometraggio “Nel mondo del lavoro”, opera sempre attuale e giudicata dai selezionatori fresca e spiritosa. Buongarzoni è autore di numerosi cortometraggi e mediometraggi a carattere comico-satirico, si sta attualmente dedicando alla realizzazione di un lungometraggio comico sperimentale interamente autoprodotto.