di Matteo Zallocco (foto Giusy Marinelli)

Suona il pianoforte, è cresciuta a passi di danza, sogna di diventare giornalista televisiva e proverà a fare il test per entrare alla facoltà di Medicina. E’ giovanissima, non è fidanzata e coltiva tante aspirazioni per il suo futuro Giulia Ciarlantini, la 18enne di Porto Recanati proclamata ieri sera a Loreto Miss Marche 2019 (leggi l’articolo).

Il giorno dopo si racconta a Cm: «E’ stata la mia prima partecipazione a Miss Italia e in generale a un concorso di bellezza. Quest’estate ho avuto diversi impegni e non ho potuto partecipare a tutte le serate, ho vinto le prime selezioni a Scorcelletti e la fascia di Miss Miluna a Servigliano. Ma quello di ieri è stato in assoluto l’appuntamento più emozionante. Una piazza affollata e partecipativa, in una location molto bella a pochi passi dalla Basilica di Loreto. Ringrazio tutti per il sostegno e anche le altre ragazze con cui si è instaurato un clima di sana competizione; ci conosciamo da inizio luglio e tra noi sono nate diverse belle amicizie».

A consegnarle la fascia di Miss Marche è stata Carlotta Maggiorana, Miss Italia in carica: «L’avevo conosciuta casualmente a metà luglio in un pullman della Flixbus Roma-Marche, eravamo solo noi due e l’autista. Ieri dopo la proclamazione si è ricordata e ci abbiamo scherzato sopra». Giulia si è diplomata lo scorso giugno al liceo Giacomo Leopardi di Recanati. Voto 100. E un anno trascorso negli Usa. «Ho passato il quarto superiore nel nord California, in un piccolo centro di 3mila abitanti vicino San Francisco, per un progetto di formazione. E’ stata un’esperienza molto bella, utile non solo per l’inglese. Trovarsi soli lontano da casa a 17 anni ti fa crescere».

Giulia è cresciuta a Recanati dove «ho frequentato tutte le scuole, con la mia famiglia ci siamo trasferiti cinque anni fa a Porto Recanati. Mio padre Roberto è odontoiatra, mia mamma Roberta lavora in ufficio nello stesso studio dentistico a Recanati». Ha due fratelli più piccoli: Lorenzo di 16 anni e Luca di 9. I suoi hobby? «Suono il pianoforte, ho frequentato un anno di Conservatorio e non ho potuto proseguire per motivi di studio. La mia passione è la danza, l’ho praticata fin da piccola, prima la classica e poi l’hip pop fino all’anno scorso. Ma continuerò». Cosa vorrebbe fare da grande? «La conduttrice televisiva, la mia preferita è Daria Bignardi. Intanto mi piacerebbe entrare nel mondo del giornalismo». E prima della finalissima di Miss Italia, Giulia è attesa da un appuntamento importante: «Il 3 settembre parteciperò al test d’ingresso alla facoltà di Medicina della “Sapienza”, da Jesolo scenderò una giornata a Roma». Giulia dopo la fascia vuole indossare anche il camice bianco.

Intanto domani sera si concluderà la stagione di Miss Italia nelle Marche. Serata ricca di bellezza, eleganza e spettacolo a Monte San Vito, sulla scalinata del palazzo Malatesta in piazza della Repubblica, dove dalle 21,15 si terrà la cerimonia della consegna delle fasce regionali. La serata sarà condotta da Marco Zingaretti, presentatore ufficiale di Miss Italia Marche, e farà conoscere le 19 Miss regionali Abruzzo e Marche che lunedì partiranno per le prefinali nazionali di Mestre. Saranno presenti anche le neo elette Miss Abruzzo e Miss Marche che di diritto accederanno alla finalissima nazionale del 6 settembre in diretta su Rai Uno.