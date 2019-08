CONCORSO - Finale regionale: 22 le ragazze in passerella, la 18enne ha conquistato il volo diretto per l'atto conclusivo di Jesolo. A Nicole Pesaresi di Montefano è andata la fascia di Miss Loreto

La “reginetta” delle Marche viene da Porto Recanati. Giulia Ciarlantini, 18 anni, è stata incoronata ieri sera a Loreto Miss Marche 2019. In un’affollatissima piazza Papa Giovanni XIII hanno sfilato in body da gara e in abito da sposa le 22 finaliste, bellissime ragazze provenienti da ogni angolo della regione. La giuria, presieduta dalla Miss Italia in carica Carlotta Maggiorana, ha eletto Giulia Ciarlantini Miss Marche mentre a Nicole Pesaresi, 18enne di Montefano, è andata la fascia di Miss Loreto 2019. Nicole e altre otto ragazze che hanno vinto le precedenti selezioni andranno alle prefinali nazionali di Mestre del 26 agosto, mentre Giulia ha conquistato il “volo diretto” per la finalissima del 6 agosto a Jesolo (diretta su Rai Uno). Durante la serata condotta da Daniela Gurini, Marco Moscatelli e Marco Capretti si sono esibiti il comico Marco Marchetti e la cantante Dagmar Trevisan. Carlotta Maggiorana ha consegnato a Giulia Ciarlantini la fascia di Miss Marche che aveva conquistato lo scorso anno prima di portare la nostra regione sul tetto d’Italia della bellezza.

(foto Giusy Marinelli)

(servizio in aggiornamento)