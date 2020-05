LE INDICAZIONI degli organizzatori per la tre giorni a Colfiorito. Presenti anche addetti Cosmari e volontari Legambiente che distribuiranno il kit per la raccolta "tenda a tenda"

Il Montelago Celtic Festival è anche eco-compatibile. La raccolta differenziata per la tre giorni che animerà le piane di Colfiorito da oggi fino a domenica, sarà infatti nuovamente “tenda a tenda”. A disposizione degli ospiti quest’anno servizi potenziati e rimodernati, tra cui spicca l’eco-gestione con raccolta differenziata organizzata ed effettuata dal Cosmari in stretta collaborazione e sinergia con i volontari di Legambiente Marche.

Un apposito kit, contenente materiale informativo e sacchetti per dividere i rifiuti – un sacchetto blu per il multimateriale leggero, due biodegradabili e compostabili per la frazione umida e uno giallo per l’indifferenziato, la carta può essere gettata liberamente negli appositi contenitori – sarà distribuito all’ingresso. Gli utenti potranno così dividere i rifiuti e conferirli nei centri di conferimento allestiti in diversi punti dell’area occupata dall’evento. Inoltre l’uso di stoviglie biodegradabili e saponi naturali, il divieto di introdurre vetro, uniti all’accortezza e al senso civico dei partecipanti, permetteranno di godersi una manifestazione a contatto con la natura, rispettando il suo equilibrio.

Queste le dieci regole ambientali per una festa eco-compatibile ed eco-sostenibile, spiegate dagli organizzatori: «Divieto assoluto di introdurre vetro. Per i bisogni personali utilizzare i bagni chimici. Gettare i rifiuti negli appositi contenitori, attenendosi con scrupolo alle istruzioni per la raccolta differenziata. Non buttare mozziconi di sigarette a terra. Parcheggiare l’auto solo negli spazi predisposti. Piazzare tende e camper esclusivamente nella zona loro riservata. Non accendere fuochi. Non abbiate fretta, non accalcatevi, gli stand gastronomici sono aperti tutta la notte. Venite in pace, ce n’è bisogno, di guerre ce ne sono già troppe. Rispettate e aiutateci a far rispettare l’ambiente. La natura ci accoglie, se la rispettiamo, potremo continuare a lavorare con essa e per essa».

Al festival sarà presente anche Legambiente. Oltre a dare una mano per la raccolta differenziata, nel corso della manifestazione sarà allestito un estratto della mostra “Oltre il sisma. La carovana dell’arte salvata”, che resterà visitabile per tutta la durata della manifestazione. Verranno esposti alcuni degli oltre 17mila scatti realizzati in otto mesi di lavoro da Luca Marcantonelli e Lucia Paciaroni, attraverso cui vengono raccontate le diverse fasi d’interventi di messa in sicurezza e salvataggio dei beni da parte dei volontari del Gruppo Protezione civile Beni culturali Legambiente Marche su direttive della task force del Mibact insieme a vigili del fuoco e Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio culturale. Legambiente sarà anche a Macerata il 3 agosto a palazzo Conventati alle 11,30 per presentare i dati del monitoraggio sulla fruibilità e accessibilità dei beni culturali e dei musei del territorio, che ha riguardato i comuni di Macerata, Loreto, Recanati, Tolentino, San Severino, Ancona, Camerino.