I TIFOSI della Rata intervengono in merito all'idea di creare una squadra provinciale da serie C con fulcro proprio nel capoluogo: «Accontentarsi di un playoff di Promozione non ci appartiene»

«Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato vari interventi di Canil il quale dichiara di essere al lavoro per un progetto calcistico riguardante la nostra città. Dal nostro punto di vista speriamo si tratti di un disegno volto a recuperare il blasone della società sportiva Maceratese 1922, unica realtà storica del territorio a vantare circa 40 stagioni di professionismo». Sono le parole dei tifosi di Macerata della Curva Just sul progetto pensato dal patron del Matelica Mauro Canil, che ha lanciato l’idea di una squadra provinciale da serie C, con fulcro centrale proprio il capoluogo. Proposta che ha subito trovato la sponda dell’ex presidente biancorosso Maurizio Mosca. Il problema, come ha specificato lo stesso Canil, è che per quest’anno non ci sarebbero i tempi tecnici per portare a compimento un simile scenario e che in ogni caso servirebbe un appoggio della politica, al momento ancora non pervenuto. «Ci aspettavamo una risposta da parte dell’amministrazione comunale – continua infatti la Curva Just – ma così non è stato. Chiediamo a quelst’ultima un segnale, un intervento. Chiediamo che si interessino al progetto ed ascoltino la parte in causa. Accontentarsi di un playoff di Promozione non ci appartiene».