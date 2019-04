Il festival che guarda le stelle

al via il 25 aprile:

special guest Franco Malerba

RECANATI - Tre giorni per sognare con l'astronomia. Tanti gli appuntamenti per la nuova edizione di Galassica. Tra gli ospiti il primo astronauta italiano. Poi eventi per i ragazzi, una mostra mercato, osservazione degli astri e incontri ogni sera

Tre giorni tra le stelle a Recanati: al via il 25 aprile il festival nazionale dell’astronomia, Galassica. Lo start della tre giorni (25, 26 e 27 aprile) alle 15 di giovedì nella sala degli stemmi del comune di Recanati. Inaugurazione del festival che coinciderà con l’apertura della mostra fotografica “Da Zero ad Infinito”, che raccoglie emozionanti scatti dell’Universo e la matematica che ne descrive la straordinaria bellezza. L’organizzazione è a cura dell’associazione marchigiana Nemesis Planetarium, un gruppo di giovani professionisti del settore, tra cui diversi astronomi, che da anni si occupa di divulgazione scientifica e organizzazione eventi a tema. Tutti gli eventi saranno gratuiti. Il festival si articolerà in vari eventi nel centro storico della città. Sarà Franco Malerba, il primo astronauta italiano, l’ospite d’onore di questa edizione di Galassica, e parlerà al pubblico il 25 aprile alle 21,15 al teatro Persiani. I pomeriggi, dalle 16 nella nuovissima Mediateca di Recanati, saranno presenti i divulgatori delle più seguite pagine social: giovedì e venerdì con i laboratori delle ragazze marchigiane Nane Brune e sabato con i giovani ricercatori di Chi ha paura del buio. Il 26 e 27 Aprile a partire dalle 9 verranno allestiti i laboratori per ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni, tutti a cura di docenti e ricercatori dell’Università di Camerino. Il festival proseguirà ogni giorno dalle 18 alle 20 con un importante momento di approfondimento con i grandi nomi della ricerca nazionale, provenienti dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, da Unicam e dall’Inaf (Istituto nazionale di astrofisica). Alla fine di ogni approfondimento gli ospiti si intratterranno con il pubblico degustando un aperitivo. Concluderanno le serate tre eventi clou. Quella del 25 con l’astronauta Franco Malerba e Gaspare Polizzi del Centro nazionale di studi leopardiani, poi il 26 nell’aula magna del Comune si parlerà di “Donne e scienza” con le più affermate ricercatrici del settore e il 27 nell’aula magna del Liceo Leopardi con Stefano Sandrelli dell’Inaf si celebreranno i 20 anni dell’Istituto nazionale di astrofisica. Altro appuntamento la mostra mercato di attrezzatura astronomica che sarà allestita ogni sera nella sede del liceo recanatese, Palazzo Venieri. Inoltre dalle 22,30 ci saranno le osservazioni del cielo con l’associazione Alpha Gemini. Nella costellazione di iniziative del festival ci sono anche le installazioni permanenti: oltre alla mostra “Da zero a infinito” a cura dell’Inaf e dell’Eso, nella sala degli stemmi del Comune, una postazione in mediateca per ascoltare i suoni dall’Universo e una con visori VR di CosmoExperience per sperimentare e godere dello sbarco sulla luna in prima persona, grazie alla realtà virtuale. Per il programma e ulteriori informazioni: www.galassica.it

