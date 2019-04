MUSICA - Il cantante si esibirà domani sera al Lanciano forum alle 21,30

«Nelle Marche mi trovo bene, sono venuto tante volte. Apprezzo molto la buona cucina, la tranquillità, la funzionalità del posto che mi avete dato, per provare la data zero del mio tour». Con queste parole Marco Carta si è presentato ieri pomeriggio, nel corso dell’incontro con l’amministrazione comunale di Castelraimondo, prima della data zero del suo “Live Tour”, che lo vedrà protagonista domani sera alle 21,30 nel nuovissimo Lanciano Forum.

«Il posto è nuovo, ben tenuto, ha un’ottima acustica, il nome Castelraimondo mi piace, perchè ha a che fare con il mondo. Una data zero è importantissima, se si inizia bene il lavoro è già come essere a metà del tour. Spero di fare una serata al massimo, di alta qualità musicale, amo sorprendermi e sorprendere chi viene a vedermi. Ogni concerto è diverso, non sono capace di fare il copia ed incolla di me stesso. Sarà uno scambio continuo con il pubblico, è la loro energia che muove tutto. Amo vivere le emozioni fino all’ultimo, emozionarmi insieme al mio pubblico». Nei primi due giorni di permanenza il cantante è già stato preso per la gola: «Sono undici anni che giro l’Italia e so quali sono le specialità, qui si mangia davvero bene, il buon cibo rafforza l’anima, è importante per fare musica». Nella serata di domani una sorpresa attende i fan più affezionati, quelli che lo stesso Carta chiama “World Paper”. Potranno assistere al sound check prima del concerto ed ascoltare in anteprima due canzoni del nuovo album che uscirà a giugno. Presente all’incontro a Borgo Lanciano, l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani, che ha ricordato come a tanti cantanti che si sono esibiti a Castelraimondo, tra cui gli Stadio che hanno poi vinto Sanremo, questo piccolo borgo abbia portato fortuna. Quest’anno ricorrono i dieci anni della bella vittoria di Marco Carta al festival di Sanremo, con il singolo “La forza mia”, che ha segnato il definitivo trampolino di lancio per l’artista, dopo la vittoria dell’artista nel 2008 al talent show “Amici” di Maria De Filippi. Dopo il sesto album “Tieniti forte” uscito nel 2017, lo scorso 22 febbraio è uscito sulle principali piattaforme digitali il singolo “Io ti riconosco”.

(M. Or.)