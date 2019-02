POLITICA – Il segretario regionale dem presenta le 12 liste di candidati marchigiani collegate alle mozioni degli aspiranti leader Zingaretti, Martina e Giachetti. Election day fissato per il 3 marzo: «Speriamo votino più persone di quelle che si sono espresse sulla piattaforma Rousseau». Ecco l'elenco dei candidati marchigiani divisi per mozione e provincia

di Martina Marinangeli

Si scaldano i motori in vista della data del 3 marzo, quando il Partito democratico sceglierà il suo nuovo leader. A dare lo start alla corsa per le Primarie nazionali nelle Marche è il segretario regionale dem, Giovanni Gostoli, che oggi ha presentato le 12 liste di candidati del territorio, collegate alle tre mozioni di Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, quest’ultimo in ticket con Anna Ascani. Sono 81, in totale, i candidati a contendersi i 26 posti da delegati nell’assemblea nazionale che spettano alle Marche. Più precisamente, otto andranno ad Ancona, cinque a Macerata, sette a Pesaro Urbino e sei al collegio unificato di Ascoli Piceno e Fermo. Liste bloccate, con rigorosa alternanza di genere e rappresentanza dei territori. Nel caso in cui nessuno dei tre aspiranti segretari raggiungesse il 50 percento dei voti dei gazebo, saranno proprio i delegati ad eleggere il leader nel “new deal” del Pd. Nella prima fase delle primarie, aperta solo agli iscritti, Zingaretti ha guidato la classifica sia a livello nazionale che nelle Marche. «Siamo l’unico partito che sceglie il proprio segretario – ha puntualizzato Gostoli, lanciando poi una stoccata ai partiti di maggioranza al governo –, da noi non decidono un click o un capitano. Speriamo che vadano a votare alle primarie più marchigiani di quelli che hanno votato sulla piattaforma Rousseau, puntiamo al milione». Nell’illustrare la complessa macchina delle primarie, Gostoli ha poi sciorinato i numeri della consultazione: saranno circa mille i volontari impegnati in oltre 200 seggi in tutta la regione, di cui 80 a Pesaro Urbino, 45 ad Ancona, 36 a Macerata, 31 ad Ascoli Piceno e 28 a Fermo. Secondo gli ultimi dati disponibili, risalenti al congresso regionale del 2 dicembre, gli iscritti al Pd nelle Marche sono circa 9mila.

Ecco tutti i candidati:

Lista Fianco a fianco, Maurizio Martina

Per Ancona: Valeria Mancinelli, Tommaso Fagioli, Annalisa Del Bello, Marco Luchetti, Silvia Valenza, Luca Santarelli, Michela Bellomaria, Ado Bastari e Marta Sabbatini.

Per Macerata: Irene Manzi, Osvaldo Messi, Giulia Foglia, Alessandro Vallesi, Stefania Settimi.

Per Ascoli Piceno e Fermo: Daniela Bigossi, Andrea Di Virgilio, Caterina Stortini, Manrico Plebani, Patrizia Mattioli, Mirco Catini.

Per Pesaro Urbino: Renato Claudio Minardi, Alessia Morani, Rito Briglia, Giorgia Monticelli, Gianluca Vichi, Maria Luisa Fabbri, Francesco Passetti.

Lista Piazza Grande, Nicola Zingaretti

Per Ancona: Antonio Mastrovincenzo, Loredana Pistelli, Maurizio Mangialardi, Elisabetta Grilli, Enrico Maria Giambuzzi, Eliana Flamini, Jacopo Francesco Falà, Ilaria Ramazzotti, Attilio Giacchini.

Per Macerata: Francesco Micucci, Claudia Trecciola, Maurizio Del Gobbo, Angela Ciarlantini, Alessio Panaggio.

Per Ascoli Piceno e Fermo: Ezio Donzelli, Isabella Bosano, Roberto Allevi, Anna Rita Totò, Gaetano Sirocchi, Arianna Evangelisti.

Per Pesaro Urbino: Giovanni Eusebi, Margherita Pedinelli, Federico Scaramucci, Manuela Ciaruffoli, Francesco Torriani, Brunella Paolini, Alessandro Paci.

Lista Sempre avanti, ticket Roberto Giachetti- Anna Ascani

Per Ancona: Matteo Bitti, Romana Mataloni, Fabio Ragni, Eddi Ceccarelli, Alessandro Galli, Annalisa Pini, Andrea Astolfi, Flora Cozzio, Michele Castelli.

Per Macerata: Leonardo Virgili, Alba Passarini, Ulderico Orazi, Katia Buonarota, Emilio Romoli.

Per Ascoli Piceno e Fermo: Claudio Bellini, Daniela Morelli, Federico Giacomozzi, Nina Ninonà, Marco Nespeca, Maria Stella Origlia.

Per Pesaro Urbino: Jessica Belpassi, Alessandro Nardelli, Carla De Angelis, Davide Barattini, Anna Rita Nanni, Giuseppe Fattori, Maria Allegrezza.