POLITICA - Sono quindici a sostegno delle tre liste di Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. Si voterà il 3 marzo

Quindici maceratesi candidati in tre liste. Sono state depositate mercoledì alla commissione regionale del Pd delle Marche le dodici liste collegate a sostegno dei candidati alla segreteria nazionale del Partito Democratico: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti, che si sfideranno il prossimo 3 marzo alle primarie. Sono 81 gli iscritti al Pd che ambiscono a far parte dell’assemblea nazionale del partito. Saranno proprio i delegati ad eleggere il segretario nazionale nel caso in cui nessun candidato raggiungesse il 50% dei voti dei gazebo. Le liste sono bloccate e per votare basterà semplicemente fare una croce sul candidato a segretario nazionale. La commissione regionale presieduta da Stefano Stracci ha verificato la regolarità della documentazione presentata e la presenza delle sottoscrizioni a sostegno di ciascuna lista. Ora tocca ai candidati, che nella prossime settimane animeranno la campagna elettorale sul territorio. Per quanto riguarda i maceratesi, nella lista a sostegno di Giachetti sono candidati Leonardo Virgili, Alba Passarini, Ulderico Orazi, Katia Buonarota ed Emilio Romoli; nella lista per Martina troviamo Irene Manzi, Osvaldo Messi, Giulia Foglia, Alessandro Vallesi, Stefania Settimi; infine nella lista Zingaretti: Francesco Micucci, Claudia Trecciola, Maurizio Del Gobbo, Angela Ciarlantini, Alessio Panaggio.