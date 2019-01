TOLENTINO - Appuntamento il 3 febbraio con gli artisti Francesca Bonaita e Andrea Rebaudengo

Musica senza confini al Politeama di Tolentino con il concerto per violino e pianoforte di Francesca Bonaita e Andrea Rebaudengo. Gli artisti si esibiranno il 3 febbraio alle 18 ed eseguiranno pagine di Ravel (Sonata numero 2 per violino e pianoforte in Sol maggiore e “Tzigane, Rhapsodie de concert”) e di Prokofiev (Sonata numero 2 opera 94 bis per violino e pianoforte e Five melodies per violino e pianoforte opera 35/bis). Un concerto dove ognuno dei brani in programma contiene in sé elementi che ne rendono l’ascolto come un transito da una possibile realizzazione a un’altra, spesso assai diversa e comunque alternativa.

Francesca Bonaita «suona con chiari respiri articolati per ogni frase musicale, con morbida stesura preparatoria dell’arco, con estrema agilità delle dita e raffinatezze tecniche che ben traducono l’immedesimazione emotiva del testo» la descrive Klassische Musik. Diplomata a soli diciassette anni con il massimo dei voti al conservatorio Verdi di Milano, ha vinto il premio Pina Carmirelli quale miglior violinista dell’anno accademico. Si è perfezionata con Sergej Krylov e ha conseguito con lode il Master of Arts in music performance alla Scuola universitaria del Conservatorio della Svizzera italiana dove è stata ammessa al selettivo corso di laurea per solisti Master of arts in specialized music performance. Dopo il debutto nel 2016 alla Carnegie Hall di New York e a Bacau in Romania con l’Orchestra filarmonica di Bacau nel concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, ha intrapreso un’intensa attività solistica. Ha suonato con musicisti di chiara fama (Itamar Golan, Rocco Filippini, Franco Petracchi e Roberto Paruzzo, con Sandro Laffranchini per citarne alcuni). È vincitrice di primi premi e assoluti in numerosi concorsi internazionali, i recenti Soloist Vienna 2016, Grand Prize Virtuoso Vienna 2017, 7th International Music Competition Rhodes, 10th Loutraki International Competition, Premio Rovere d’Oro 2018 e molti altri. le è stato assegnato a Roma, per la sezione Musica, il Premio Italia Giovane 2016 con il patrocinio della Camera, Senato e Ministero dei Beni e Attività culturali.

Andrea Rebaudengo è nato a Pesaro nel 1972. Ha suonato per le più importanti istituzioni concertistiche italiane, tra cui le Serate musicali di Milano, l’Unione musicale di Torino, il Festival di Ravello, gli Amici della musica di Padova, Musica insieme di Bologna, il Ravenna Festival. Si è esibito in Russia, Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Belgio, Polonia, Portogallo, Svizzera, Irlanda, Serbia, Turchia, Uzbekistan ed Emirati Arabi. Ha suonato come solista con numerose orchestre, tra cui l’Orchestra dei pomeriggi musicali di Milano, l’Orchestra sinfonica di Zwickau, l’Orchestra filarmonica di Torino e l’Orchestra sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano. Insegna al Conservatorio di musica di Castelfranco Veneto.

Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Appassionata di Macerata nell’ambito del progetto Marche InVita. I biglietti per il concerto sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso sabato e domenica) dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. Biglietti disponibili anche online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del biglietto è di 15 euro + prevendita.