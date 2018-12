POLITICA - Il segretario provinciale riflette sulle sfide future del partito dopo il congresso: «La competizione si è chiusa, bisogna lavorare insieme per le amministrative»

Il day after l’elezione del segretario regionale del Partito democratico è già tutto proiettato verso il prossimo anno. Quando andranno al voto decine di piccoli e medi comuni marchigiani. Ieri Giovanni Gostoli, candidato sostenuto dal gruppo dirigente regionale oltre che dalle cinque segreterie provinciali, ha prevalso di netto sull’avversario Paolo Petrini. Solo Ancona ha “premiato” il candidato appoggiato, oltre che dalla sindaca dorica Valeria Mancinelli, anche dal sindaco di Macerata Romano Carancini. Nel Maceratese erano diversi i sindaci della cordata pro Petrini, ma nessuno è riuscito nell’intento, complice anche un’affluenza molto bassa. Oggi il segretario provinciale Francesco Vitali però non ha intenzione di pensare alla “corsa elettorale”, non senza stoccate, che ha preceduto il voto di ieri. «Abbiamo il risultato – dice Vitali – e ora spero che possiamo lavorare nella stessa direzione. Certo, è un auspicio tutto da provare ma la competizione è finita e c’è da pensare ai prossimi appuntamenti fondamentali». Al di là del congresso nazionale e delle Europee per Vitali sarà prima di tutto il 2019 l’anno «del banco di prova per il Pd – prosegue il segretario -. Si terranno le amministrative in decine di comuni marchigiani e se il centro sinistra subirà un ulteriore calo sarà un segnale allarmante. Il secondo appuntamento importante saranno le regionali del 2020». Gostoli si presenterà da segretario mercoledì ad Ancona, anche se la proclamazione avverrà la prossima settimana. La prima assemblea comincerà anche a lavorare sulla composizione della segreteria regionale.

(Fe. Nar.)