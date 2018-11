MACERATA - La show girl è stata ospite d'onore del compleanno del centro commerciale: «Con le Marche ho un rapporto strettissimo, ho molti amici qui e ci torno sempre volentieri»

In fila per un selfie con Simona Ventura e poi taglio della maxi torta per festeggiare il ventennale del Valdichienti di Macerata.

Un pomeriggio da divertimento per le centinaia di presenti al compleanno del centro commerciale nella frazione di Piediripa. Ospite d’onore la show girl e conduttrice che non si è risparmiata per i suoi fan. Tanti, intercettati per alzata di mano, erano presenti anche 20 anni fa, quando il centro aprì i battenti nella zona. «E’ stata una settimana di compleanni – ha detto Ventura -. Quello del Valdichienti e il 18esimo di mio figlio Giacomo. E’ infinito – ha poi aggiunto – quello che mi lega alle persone che incontro. Mi riempio di energia positiva. Con le Marche ho un rapporto strettissimo, ho molti amici qui e ci torno sempre volentieri». Simona Ventura è arrivata in ritardo all’appuntamento a causa della scossa di terremoto in Romagna che ha comportato l’interruzione dei treni su un tratto di ferrovia per permettere ai tecnici di valutare lo stato della linea. Dopo una foto di gruppo dal palco con i fan, la show girl ha tagliato la mega torta preparata per l’occasione.

(foto di Andrea Petinari)