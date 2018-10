FESTIVAL - Domani a Macerata quattordici incontri dalle 9 tra giochi per bambini, presentazioni, ritratti, confronti, cortometraggi, degustazioni e sport. Il conduttore di Pechino Express alle 21,30 in piazza Battisti, preceduto alle 18,30 dal giornalista di Pressing che incontrerà Giuseppe Cruciani de La Zanzara di Radio 24

Dal racconto di Riccardo Cucchi, voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto, Overtime passa a quello pungente di Giuseppe Cruciani, conduttore del programma radiofonico La Zanzara di Radio24, molto atteso nel sabato del Festival organizzato da Pindaro Eventi. Il giornalista romano è alle 18 in piazza Cesare Battisti con La zanzara a bordo campo, insieme a Pierluigi Pardo, conduttore di Pressing su Canale 5, e Marco Ardemagni (Caterpillar AM). Dopo di loro, al Teatro della Filarmonica, Overtime Wine Festival presenta la cantina Vigne Marina Coppi con Marina Coppi, figlia del mitico Fausto, Luciana Rota, il giornalista Dario Ricci di Radio24-IlSole24Ore e il delegato Ais Macerata Cesare Lapadula. Le degustazioni sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria (segreteria@overtimefestival.it). Alle 21.30 si torna in piazza Cesare Battisti: ospite è il conduttore di Pechino Express, Costantino della Gherardesca. Dopo aver dichiarato nei giorni scorsi di aver perso 25 chili grazie ad una dieta povera di carboidrati, il giornalista romano mostra al pubblico le sue grandi imprese: fare sport! La giornata di domani è ricca di eventi fin dalla mattina: alle 9 e alle 15 seminario di ADD-Parkour per le strade di Macerata (info e prenotazioni kairos.asd@gmail.com – 3476943026); alle 9,30 agli Antichi Forni Matteo Cruccu del Corriere della Sera presenta il suo libro Ex. Storie di uomini dopo il calcio e alle 12 gli autori Dario Ricci e Rudi Ghedini in compagnia di Luca Leone dialogano sui loro lavori Oro bianco. Tutti gli olimpionici invernali azzurri e Rivincite. Lo sport che scrive la storia. Per gli amanti dei cortometraggi, alle 11 alla biblioteca Mozzi Borgetti prosegue la proiezione dei documentari sociali sullo sport nell’ambito della rassegna cinematografica Overtime Film Festival, alla presenza dei protagonisti.

Dalle 15 via al 2° Torneo Overtime Old Rugby in collaborazione con Banca Macerata Rugby nel campo di Villa Potenza, mentre dalle 15.30 Ciclo Stile e Confesercenti Macerata hanno organizzato il seminario Il cicloturismo per lo sviluppo del territorio in piazza Cesare Battisti e numerosi giochi per bambini con le bici, tra cui una caccia la tesoro in piazza Vittorio Veneto. Dalle due ruote alle quattro con Scarfiotti: dalla Fiat a Rossfeld, evento dell’Automobile Club Macerata al Teatro della Filarmonica alle 16.30. Partecipano l’autrice Paola Rivolta, Stefano Cosimi, Enrico Ruffini e la Compagnia Filarmonico Drammatica. Alle 17 agli Antichi Forni si ricorda Gigi Meroni. Il ribelle granata. Ospite dell’incontro, realizzato in collaborazione con ACCA Academy Jesi, l’autore Riccardo Cecchetti. Aperte dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 le tre mostre del Festival: Le grandi imprese sportive raccontate dagli studenti ABAMC di Massimiliano Verdino, E vissero…sconfitti & vincenti di Stefano Diomedi, un progetto a sostegno di Castelsantangelo sul Nera e Spartan Race di Ernesto Scarponi. Overtime Festival è organizzato dalla Pindaro Eventi con la collaborazione fattiva del Comune di Macerata e l’appoggio della Regione Marche, di Unimc e del club service Panatlon International. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.