MACERATA - Assunta Legnante ed Emanuele Lambertini hanno salutato la nuova edizione della fiera promossa da Gianluca Di Iorio, titolare di Cirix. Nei padiglioni manifestazioni sportive e cento aziende di diversi settori. Domani aperto dalle 9 alle 20 con ingresso gratuito

I campioni mondiali paralimpici Assunta Legnante ed Emanuele Lambertini, rispettivamente nelle specialità del getto del peso e nella scherma, hanno tagliato il nastro questo pomeriggio, della rassegna Marche Aziende Expo, al Centro Fiere di Villa Potenza. «Mi fa molto piacere essere qui oggi – ha detto Assunta Legnante che vive a Porto Potenza – perché è un’occasione per dire quanto lo sport sia importante nella mia vita e spero potrà esserlo anche per gli altri». Anche Emanuele Lambertini si è soffermato su questo tema: «Per me lo sport è fondamentale ed ho accettato volentieri di venire qui per dare la mia testimonianza di vita. Insieme a loro Gianluca Di Iorio, titolare dell’agenzia di comunicazione Cirix che organizza la manifestazione». Di Iorio ha invitato caldamente i due campioni, veri esempi di vita, alla sua manifestazione che oltre alla presenza di tante aziende, comprende un ampio spazio dedicato allo sport con decine di associazioni rappresentate. L’assessore comunale allo sport, Alferio Canesin, ha infatti sottolineato proprio questa particolarità dell’evento che tocca vari ambiti, e soprattutto dà spazio ai tanti sport attivi nel territorio che in questo modo hanno la possibilità di farsi conoscere (per la benedizione, come tradizione, c’era don Franco Palmieri, parroco a Villa Potenza).

Diversi gli allestimenti dove poter provare sul campo le varie discipline, da quello dell’hockey al basket con gli atleti del Santo Stefano e poi la danza con le esibizioni dei vari team. Negli spazi esterni le atlete del pallone al bracciale di Treia, manicotto in mano, hanno dato dimostrazione della loro bravura con lunghi lanci della palla.

Nei vari padiglioni espongono circa 100 aziende, dall’ambito casa all’edilizia, risparmio energetico e street food, hobbistica e rigattieri. Quindi gli espositori della Fiera del disco e l’area dedicata al Competition Day con simulatori di guida, auto e moto dalle straordinarie performance.

In questa prima giornata migliaia di persone hanno visitato Marche Aziende Expo che proseguirà domani, dalle 9 alle 20, con ingresso gratuito.

Info: 3473589129 – www.marche-aziende.it

Di seguito le foto di Andrea Del Brutto