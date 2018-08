RECANATI - L'appuntamento in programma domani, tappa di un circuito prevede 14 tappe più la finale che si svolgerà nel capoluogo il 25 agosto. L'iniziativa promossa dall'associazione Regina di Cuori di Macerata

Vigilia di ferragosto con il Burraco in piazza Giacomo Leopardi. Si rinnova anche quest’anno l’evento che nelle passate edizioni ha richiamato sul colle più famoso d’Italia centinaia di appassionati provenienti da tutta la regione. L’appuntamento è per la serata del 14 agosto e l’iniziativa è promossa dall’associazione Regina di Cuori di Macerata con il patrocinio del Comune di Recanati. Il torneo è riservato agli iscritti alla Federazione Italiana Burraco e il circuito prevede 14 tappe più la finale che si svolgerà a Macerata il 25 agosto. I tornei sono strutturati in 4 partite da 4 smazzate e ogni tappa eleggerà una coppia finalista. L’evento si propone l’obiettivo di promuovere il gioco del burraco e nel contempo far conoscere gli angoli più belli e suggestivi delle Marche. Recanati come sempre sarà pronta a mostrarsi alle centinaia di appassionati con i suoi tanti gioielli tutti da visitare, dalla Torre del Borgo al riqualificato Colle dell’Infinito, dalle mostre dei Musei Civici all’appena restaurata tomba del tenore Beniamino Gigli.