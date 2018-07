CASTELRAIMONDO - Ci saranno Gabriel Garko, Pamela Camassa, Valentina Vezzali, il manager Michele Torpedine, gli Opera Pop. Miro Riga: «Abbiamo sposato questa magnifica città». Il sindaco Marinelli: «Avremo ospiti eccellenti che possono essere da esempio per i nostri giovani. Persone partite da zero e che hanno avuto successo in diversi settori»

Conto alla rovescia per Marche in vetrina, la manifestazione che premia le eccellenze marchigiane e che da ben sei anni si svolge a Castelraimondo, sotto la luna che illumina l’antica torre e ispira il premio distribuito durante la serata, il “Cassero d’argento”. I dettagli dell’evento di gala del prossimo 3 agosto sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa dal vulcanico Miro Riga, che tira le fila dell’organizzazione, da Vittorina Nori Zuffellato di Borgo Lanciano, dal sindaco di Castelraimondo Renzo Marinelli, dall’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani, da Massimo Paoloni di Mediolanum (main sponsor della serata). Sul palco una parata di stelle, a partire dal fascino tenebroso di Gabriel Garko, passando per la bella Pamela Camassa e la tenacia di lungo corso di Valentina Vezzali, insieme ad uno stretto collaboratore di tanti gruppi famosi come Il Volo, Zucchero ed Andrea Bocelli, il produttore e manager Michele Torpedine, per arrivare al talento musicale degli Opera Pop, il duo formato dal tenore Enrico Giovagnoli e dal soprano Francesca Carli, e di Riccardo Foresi, che si esibiranno durante lo show, condotto da Maurizio Socci. Si potrà cenare sotto le stelle, mentre sul palco si alteneranno le premiazioni a numeri di spettacolo.

«Torniamo di nuovo a Castelraimondo perchè è un posto dove si sta bene e per questo non vedo perchè si debba cambiare – ha detto Miro Riga – Marche in vetrina ha sposato questa magnifica città, sono entusiasta di questa comunità, riusciamo a portare personaggi incredibili, ogni anno come nel caso di San Gennaro, si ripete il miracolo». Non si lascia sfuggire nomi il patron, ma sembrerebbe che con grande probabilità uno dei ragazzi de “Il Volo”, potrebbe essere ospite durante la serata a Castelraimondo. Tanti i premiati di questa edizione, vanno da imprenditori, ad atleti a musicisti, ma c’è ancora riserbo sui nomi. «Un evento che si svolge a Castelraimondo da diversi anni – afferma l’assessore Torregiani – con l’ottica di premiare le eccellenze del territorio regionale e le persone che si sono distinte nei diversi settori di competenza, una vera e propria serata dell’orgoglio marchigiano, noi siamo caparbi, ci sarà la testimonianza di qualcuno che nonostante abbia avuto delle difficoltà è riuscito ad andare avanti». Aggiunge il sindaco Renzo Marinelli: «Avremo ospiti eccellenti e premiati che possono essere da esempio per i nostri giovani. Persone partite da zero e che hanno avuto successo in diversi settori, un segnale per i nostri ragazzi che non è detto che bisogna abbandonare il territorio per farcela. Seguendo l’esempio di chi ci ha preceduto, lottando con umiltà e pazienza, si possono ottenere grossi risultati, questo è un messaggio importantissimo in un periodo come questo in cui abbiamo necessità di ripartire».