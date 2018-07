URBISAGLIA - Per sopraggiunti e improrogabili impegni della compagnia anticipato al 5 agosto all'Anfiteatro Romano invece che il giorno 8 agosto.

Le rappresentazioni dello spettacolo Pseudolo, adattamento e regia di Cristiano Roccamo con Ettore Bassi , previste nell’ambito del Tau/Teatri Antichi Uniti il 7 agosto al Teatro Romano di Falerone e l’8 agosto all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia sono state anticipate per sopraggiunti e improrogabili impegni della compagnia, indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Lo spettacolo andrà in scena il 4 agosto a Falerone sempre al Teatro Romano e il 5 agosto a Urbisaglia nello stesso Anfiteatro Romano.

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date, è comunque possibile chiedere il rimborso dei biglietti entro il 3 agosto nei punti vendita nei quali sono stati acquistati. Per informazioni: Amat 071 2072439. Informazioni e biglietteria: biglietterie circuito Amat 071 2072439; per Falerone Associazione Culturale Minerva 333 5816389 e Comune 0734 710750; per Urbisaglia Ufficio turistico 0733 506566. Il Tau/Teatri Antichi Uniti è promosso dal Mibact, Regione Marche, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Amat e i Comuni del territorio sedi di teatri e luoghi suggestivi.