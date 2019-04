MACERATA - Partecipazione e interesse per la presentazione degli strumenti Fesr dedicati allo sviluppo delle aree terremotate

Oltre duecento persone hanno partecipato, a Macerata, all’incontro, promosso dalla Regione Marche, per presentare i tre bandi Por Fesr 2014-2020 riservati alle zone terremotate. Nell’Aula Blu del Polo Pantaleoni dell’università, agli imprenditori e ai rappresentanti di categoria sono state illustrate le opportunità offerte per sostenere un nuovo sviluppo nell’area del sisma. A disposizione ci sono 31 milioni di euro per promuovere gli investimenti produttivi, il Made in Italy e le imprese sociali.

I bandi scadranno tra settembre e ottobre prossimo (http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-fesr). Tra le novità, evidenziate dai funzionari regionali che hanno illustrato i provvedimenti, la semplificazione delle procedure, tassi di interesse più elevati, l’attenzione verso la creazione delle reti d’impresa. Lunedì 30 e martedì 31 luglio, i cluster marchigiani – in collaborazione con le quattro università, Istao, Cosmob e Meccano – organizzano dei tavoli di lavoro per favorire l’attivazione di sinergie e facilitare la costruzione di partenariati in vista della partecipazione al bando sulla rivitalizzazione delle filiere del Made in Italy. Gli incontri si svolgeranno parallelamente nelle giornate del 30 e 31 luglio al Navitas Coworking di Civitanova. Info: fondazione@cluster-marche.it