BELLEZZA - La 25enne di Osimo ha vinto la fascia regionale in palio, con la quale di diritto accede alle prefinali di Jesolo

Le selezioni di Miss Italia continuano e, nella tappa di Caldarola, davanti ad un nutrito e partecipe pubblico, la 25enne di Osimo Laura Schiavoni si è classificata al primo posto. Ha ottenuto così la fascia regionale in palio, quella di Miss Rocchetta Marche 2018 con la quale di diritto accede alle prefinali di Jesolo, premiata dal presidente di giuria, il sindaco di Caldarola Luca Maria Giuseppetti. Al secondo posto Veronica Nucci di Loreto, al terzo posto Angelica Berretta. La fascia di Miss Caldarola va a Maria Asya Mazzarini. Sara Passarini ottiene la fascia di Miss Montiazzurri e, quella di Miss Castello Pallotta se l’aggiudica Giada Giordano. La serata è stata condotta da Marco Zingaretti, presentatore Regionale Marche di Miss Italia, con la partecipazione di Daniela Mazzaferro Miss Normal Size 2017. I momenti canori affidati ai giovanissimi Michele Mazzaferro, Emanuele Saltari e alla piccola Nicole Marzaroli che oltre ad aver duettato con Emanuele, ha avuto l’ovazione del pubblico presente quando ha intonato “L’anisello Nunù” brano con il quale si è classificata sul podio al 60° Zecchino D’Oro. Organizzazione della Progetto Zero, amministrata da Massimiliano Vecchioni, in collaborazione con l’Agenzia Pai. Tra i giurati anche il presidente della Unione Montana dei Montiazzurri Giampiero Feliciotti, Silvia Baldoni in rappresentanza dell’azienda Rocchetta e rappresentanti di diverse aziende locali che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione della serata. Nel corso dell’evento, a cui ha partecipato come ospite Miss Marche 2017 Ilenia Bravetti, è stata presentata la squadra di calcio dell’associazione “Giovanile Nicolò Ceselli Asd”. I festeggiamenti per l’elezione delle Miss proseguiranno in due differenti serate in cui saranno ospiti del Casolare dei Segreti di Treia e dell’ Antico Uliveto di Potenza Picena.