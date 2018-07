COLMURANO - Ieri la prima serata del Festival internazionale degli artisti di strada che ha attirato moltissime persone. Spettacoli ma anche cucina con le cantine del borgo che hanno deliziato i visitatori con nuovi e particolari piatti e lo storico stand della pizza

È stata inaugurata ieri sera la 24esima edizione del festival Artistrada. Colmurano, il paesino teatro di questo spettacolo, è stato affollato da numerosissime presenze. I vicoli del centro si sono trasformati in veri e propri palcoscenici a cielo aperto, dando spazio al Festival Internazionale degli Artisti di Strada. Giocolieri, acrobati, musicisti e ballerini hanno intrattenuto il folto pubblico. Le cantine dei borghi hanno deliziato i visitatori con nuovi e particolari piatti. Non da meno l’ormai storico stand della pizza, che è il piatto principale del festival. Non deludono mai i mercatini di Stravaganzia, che da quest’anno sono ritornati a riaffacciarsi nel magico borgo delle mura. Cibo, ottima musica, arte, poesia e spettacolo caratterizzeranno per le prossime tre serate l’atmosfera della cittadina medioevale di Colmurano. Stasera e domani gli spettacoli e le cantine prenderanno il via dalle 20 fino a tarda notte. Domenica invece, come ogni anno, Artistrada aprirà il sipario dalle 18. Inoltre, sempre nel giorno di chiusura, arriverà a Colmurano la Pro loco di Sedico, comune veneto in provincia di Belluno, per ufficializzare il gemellaggio tra le due associazioni. Verrà premiato anche il vincitore del concorso Poesia di Strada.

(foto di Mario Lambertucci)