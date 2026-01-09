di Laura Boccanera

Alla fine approda in consiglio la richiesta di rimozione del presidente del consiglio Fausto Troiani. Mercoledì alle 21 la resa dei conti in consiglio comunale a Civitanova con la mozione di sfiducia nei confronti del presidente del consiglio sottoscritta da dodici consiglieri comunali di minoranza e maggioranza e finalizzata alla revoca dell’incarico.

La mozione porta le firme di Mirella Paglialunga, Francesco Micucci, Elisabetta Giorgini, Letizia Murri, Piero Gismondi, Lidia Iezzi, Yuri Rosati, Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi dell’opposizione e dei consiglieri di maggioranza di Lega più civici Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini, Pierpaolo Turchi.

Ma servirà la maggioranza dei voti e a meno di assenze strategiche tra le fila della maggioranza o franchi tiratori (se si voterà con voto segreto) Troiani potrebbe rimanere al suo posto, nonostante la Lega presenta il conto votando come l’opposizione.

La mozione sarà all’ultimo punto di un consiglio che ha presentato anche tre interrogazioni che verranno discusse nella prima ora di dibattito: la prima interrogazione riguarda l’istruttoria avviata dalla Procura regionale della Corte dei Conti sulla situazione dell’Ato 3, mentre la seconda è dedicata alla realizzazione di un impianto di telefonia in via Pisciarelle. Il terzo punto affronta invece la concessione del patrocinio comunale agli eventi marchiati Filosofarte riconducibili al presidente della commissione cultura Gianluca Crocetti e ai possibili profili di conflitto di interessi.