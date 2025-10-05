di Andrea Cesca

La Civitanovese perde in casa con l’Urbania per 1 a 2 e scivola in penultima posizione di classifica. Il Polisportivo resta tabù in questo 2025, l’ultima vittoria tra le mura amiche dei rossoblù risale al 1 dicembre dello scorso anno con il Sora. Per quello che si è visto in campo il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, entrambe le reti messe a segno dall’undici pesarese sono frutto di altrettanti errori della difesa. Negli ultimi minuti della partita il nervosismo ha preso il sopravvento, prima è stato espulso capitan Visciano, a partita finita il cartellino rosso è stato affibbiato all’allenatore Andrea Mercanti. Da segnalare l’esordio di Garcia nei minuti finali del match, l’impressione dopo la quinta giornata di campionato è che la rosa necessita di essere puntellata per non correre il rischio della seconda retrocessione di fila.

La settimana appena trascorsa ha riservato diverse novità in tema di calcio mercato, hanno lasciato il sodalizio rossoblù Maggi, Cappa, Cisbani, Chiaruzzi e Cappella, sono “tornati” Valentin Franco e Martin Garcia, il primo ha debuttato con un gol nel match di andata di Coppa Italia a Chiesanuova vinto per 2 a 0 nonostante l’errore dal dischetto dagli undici metri dello stesso Franco e la traversa colpita da Marini. Andrea Mercanti deve fare a meno degli indisponibili Apicella e Pompili e schiera la Civitanovese con un 4-3-3 dove Franco fa l’esterno di sinistra a centrocampo. L’Urbania si presenta al Polisportivo con tre punti in più in classifica ed una rosa allestita per ben figurare in campionato. Pochi gli spettatori sugli spalti, insieme all’immancabile assessore Claudio Morresi le due vecchie glorie rossoblu Giancarlo “Lallo” Giulietti e Carlo Ripari. Dopo alcune settimane torna in cabina lo speaker, Sonia Muci.

La partita è equilibrata, la Civitanovese tiene bene il campo e al 12’ sfiora la rete del vantaggio, bella iniziativa di Pitronaci sulla destra, sul cross a centro area svetta Ganev ma il colpo di testa dell’attaccante bulgaro non inquadra la porta, occasione sprecata. L’Urbania replica al 17’ con Triana, il numero 7 scappa sulla destra ma il tiro cross incrocia i guantoni di Forconesi. Una grave disattenzione della retroguardia locale consente all’Urbania di portarsi in vantaggio al 33’ con Fagotti, il numero 9 mette alle spalle di Forconesi la rete dello 0 a 1. La Civitanovese reagisce, al 39’ Macarof calcia alle stella da buona posizione il servizio di Pitronaci dalla destra ma si rifà qualche istante più tardi: al 41’ lancio di Franco per Pitronaci che lavora un buon pallone sulla destra, stavolta Macarof non sbaglia e gonfia la rete, 1 a 1. Prima del riposo sempre Macarof svirgola la palla del possibile sorpasso.

Il primo tiro in porta del secondo tempo è dell’Urbania con Conti, il sinistro dal limite dell’area viene parato in due tempi da Forconesi. Poi la Civitanovese comincia a macinare gioco, Handzic al 53’ va in gol ma l’assistente aveva la bandierina alzata a segnalare il fuorigioco, vanno alla conclusione Candia e ancora Handzic, il portiere non si fa sorprendere. La seconda ingenuità di giornata viene pagata a caro prezzo dalla Civitanovese: al 64’ Delbianco calcia una punizione dalla sinistra, la barriera si apre, il pallone passa in mezzo e si insacca sul primo palo, 11 a 2. Cinque minuti dopo Fagotti va vicino alla doppietta personale con un colpo di testa. La squadra di Mercati si riversa in attacco alla ricerca del pareggio che sembrerebbe cosa fatta all’82’ quando Casadei effettua un grande intervento sul colpo di testa ravvicinato di Lorenzoni. Prima del 90’ la Civitanovese rimane in dieci uomini, Visciano viene trattenuto dall’avversario poi sbraccia per liberarsene, l’arbitro concede il calcio di punizione per la Civitanovese ed estrae il rosso per il capitano.

Finisce con qualche momento di nervosismo, viene espulso l’allenatore Andrea Mercanti, la Civitanovese scivola in penultima posizione di classifica.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-3-3): Forconesi; Candia (21’ st Lorenzoni), Cahais, Luciani (35’ st Garcia), Cosignani; Macarof (27’ st Malavolta), Visciano, Franco; Pitronaci (39’ Marini), Handzic, Ganev (12’ st Renzi). A disp.: Massenz, Martiarena, Baiocco, Malaccari. All. Mercanti.

URBANIA (4-3-3): Casadei; Kalombo, Olivi, Dal Compare, Delbianco; Catani, Conti, Sarli (35’ st Zingaretti); Triana (40’ st Antoniucci), Fagotti (35’ st Vrioni), Fraternali (8’ st Manna). A disp.: Ferri, Temellini, Lani, Diene, Serges. All. Ceccarini.

Arbitro: Andrea Airaghi Colombo di Legnano (Petrone di Pesaro e Illuminati di Macerata).

Reti: pt. 33’ Fagotti (U), 41’ Macarof (C); st. 19’ Delbianco (U).

Note: spettatori 200 circa. Espulso Visciano all’88 per fallo di reazione e Andrea Mercanti a partita finita per doppia ammonizione. Ammoniti Conti, Sarli, Cosignani. Calci d’anglo 6 a 0. Recupero: 6’ (1+5).