Lube “murata” da Grottazzolina

Il primo derby di preseason tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina si apre con un successo per 3-1 (19-25, 25-22, 25-18, 27-25) dei padroni di casa nell’allenamento congiunto al PalaSavelli di Porto San Giorgio.

Nonostante la maggiore concretezza dei biancorossi a muro e al servizio nelle statistiche complessive, la buona serata dei padroni di casa in difesa e la capacità di sfruttare le occasioni con una crescita in attacco valgono la rimonta. Il top scorer del match è l’ucraino Hetman (16 punti), all’ultima partita con la maglia biancorossa, seguito da Loeppky (15). Sul fronte opposto emergono Fedrizzi con 15 sigilli e Petkovic con 13. Le due squadre si ritroveranno sabato alle 17 all’Eurosuole Forum per un’amichevole ufficiale, una ghiotta anteprima del derby marchigiano che il prossimo 20 ottobre, alle 20,30, inaugurerà la regular season 2025/2026.

Biancorossi al via con Boninfante al palleggio e Kukartsev opposto, Loeppky ed Hetman laterali, Podrascanin (impiegato per due set) e Tenorio centrali, Bisotto libero. In panchina, tra i biancorossi, c’è anche il centrale belga D’heer, reduce dal Mondiale. Padroni di casa schierati con l’ex Falaschi in cabina di regia e Petkovic finalizzatore, Fedrizzi e Magalini in banda, Pellacani e l’ex Stankovic al centro, l’ex Marchisio. Nel primo set la Lube parte molto bene al servizio e a muro (12-14). Un attacco biancorosso e il successivo ace di Loeppky valgono lo strappo (18-22). La giocata di Hetman e il successivo attacco out della Yuasa chiudono il set (19-25). Biancorossi meno fallosi in attacco e decisivi sia dai 9 metri (2 ace a 0), sia a muro (3 block a zero). Loeppky firma 8 punti con 2 ace.

Nel secondo set qualche imprecisione regala il +3 a Grottazzolina (12-9). Il muro di casa si fa aggressivo, lo stesso vale per il servizio (17-12). La Lube reagisce e si riavvicina (22-21) dopo l’ace di Tenorio, il mani out di Hetman e il muro di Kukartsev (6 punti nel set). La Yuasa, trainata da Magalini (7 punti) sfrutta l’intraprendenza di Petkovic per chiudere i conti su mani out (25-22).

Nel terzo set appannamento generale della Lube, che fatica a prendere le contromisure di fronte all’atteggiamento più sfrontato della Yuasa Battery (19-11). Medei impiega anche i giovani come Penna e Wang. Il parziale si chiude 25-18. A fare la differenza è il 59% in attacco di Grottazzolina.

Nel quarto atto torna l’equilibrio. Ci sono Duflos-Rossi in posto quattro e Orduna al palleggio. Proprio le combinazioni con Kukartsev e Duflos-Rossi valgono il +2 (12-14). La Yuasa non molla e riporta il set in parità (19-19) per poi mettere il naso avanti su ace (22-21). Finale punto a punto. L’ace di Hetman riporta avanti la Lube (24-25), ma Grottazzolina ribalta e chiude 27-25.

«Anche se sono allenamenti congiunti, tutti ci tengono a vincere – sottolinea coach Giampaolo Medei – sono emerse alcune cose da analizzare, quindi è stato un test utile da questo punto di vista perché a un certo punto ci siamo innervositi, abbiamo perso il focus su quello che era importante fare tecnicamente. Quindi abbiamo indicazioni utili da analizzare per crescere. Poi credo che con questa partita si chiuda una fase della preparazione, nel senso che già nei prossimi giorni, avremo qualche giocatore in più a disposizione e quindi cambieremo un po’ gli equilibri della squadra, avremo nuove cose da provare. Credo che si chiuda una prima fase positiva, in cui diversi giovani ci hanno dato una mano. I ragazzi si sono adattati a lavorare a numero ridotto e adesso bisognerà cambiare marcia perché saremo via via quasi al completo. Lunedì si aprirà una seconda fase importante, breve, nella quale dovremo al più presto trovare gli equilibri di squadra per raggiungere un buon livello».

«Un test molto importante per continuare a trovare il ritmo di gioco che ci è mancato in queste settimane con il gruppo a ranghi ridotti – afferma Santiago Orduna – quindi una sfida importante per mettere un mattoncino nel lavoro della settimana. Si parla sempre di un derby in cui tutti ci conosciamo, quindi nessuno vuole mai perdere. Sabato sarà il continuamento della sfida delle partite che abbiamo disputato al mare sui campi di beach volley nell’estate, ma sarà anche un’altra occasione utile di crescita per il gruppo. C’è sempre giusto un bel po’ di agonismo in queste partite per tenerci caldi e restare concentrati su ciò che sarà la stagione. Adesso continuiamo il lavoro e prepariamo la prossima partita amichevole contro di loro».

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA-CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1

GROTTAZZOLINA: Magalini 11, Cubito 2, Vecchi (L) Falaschi 1, Stankovic 7, Pellacani 6, Petkovic 13, Fedrizzi 15, Marchiani ne, Koprivica 2, Polita ne, Marchisio (L). All. Ortenzi

CIVITANOVA: D’heer ne, Loeppky 15, Orduna 1, Bisotto (L), Boninfante 1, Hetman 16, Wang, Kukartsev 9, Podrascanin 3, Penna, Duflos-Rossi 12, Amadio, Tenorio 12. All. Medei

PARZIALI: 19-25, 25-22,25-18, 27-25

NOTE: durata set: 23’, 25’, 22’, 26’. Totale: 1h 36’. Grottazzolina: errori servizio 14, ace 2, muri 7, attacco 46%, ricezione 55%, (31%). Civitanova: errori servizio 26, ace 6, muri 9, attacco 45%, ricezione 51%, (22%).