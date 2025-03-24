«Acquaroli, Ciccioli e mezza giunta:
tutti candidati senza dimettersi,
destra fallimentare e disperata»
REGIONALI - Il Pd fa quadrato dopo l'esternazione dell'europarlamentare Fdi che ha chiesto le dimissioni di Ricci in quanto candidato alle prossime elezioni. Alessia Morani: «C'è un limite anche al ridicolo. Qui siamo già a vette altissime». Maurizio Mangialardi: «Incredibile che parli chi si è aggrappato alla poltrona con le unghie e con i denti, dimettendosi solo due mesi dopo essere stato eletto»
Il Partito Democratico si schiera subito al fianco di Matteo Ricci, dopo l’affondo del suo collega Carlo Ciccioli che chiede al candidato presidente per le prossime regionali di dimettersi dalla sua carica di europarlamentare.
In prima fila a parare il colpo c’è l’ex deputata Alessia Morani, che rimarca il doppiopesismo dimostrato da Ciccioli con la sua richiesta. «Consiglio alla fallimentare e disperata destra delle Marche di trovare altri argomenti per la campagna elettorale – dice Morani – vorrei ricordare allo smemorato Ciccioli che nel 2022 quattro assessori di Acquaroli si sono candidati senza dimettersi alle elezioni politiche: Mirco Carloni, Giorgia Latini, Guido Castelli e Stefano Aguzzi. Lo stesso Acquaroli non si è mai dimesso e non ha mai completato nessun incarico elettivo, né da sindaco, né da consigliere regionale e da parlamentare. Infine, l’onorevole Ciccioli, quando si è candidato all’Europarlamento, era consigliere regionale e non si è dimesso dall’incarico. Capisco la preoccupazione perché è cominciato il conto alla rovescia per Acquaroli e company, ma c’è un limite anche al ridicolo. Qui siamo già a vette altissime».
A rincarare la dose è arrivato anche Maurizio Mangialardi, che ha preceduto Ricci nel ruolo di candidato alla presidenza della Regione cinque anni fa. «Le dichiarazioni odierne di Carlo Ciccioli, secondo il quale Ricci dovrebbe dimettersi sin da subito sia per opportunità politica sia “in quanto oggetto di una inchiesta”, hanno sollecitato l’immediata reazione sdegnata e durissima di tutte le persone di buon senso – sottolinea Mangialardi – tanto per cominciare, si tratta di affermazioni false e denigratorie, in quanto Matteo Ricci non è oggetto di alcuna indagine. Inoltre, per ciò che concerne l’opportunità politica, in molti hanno ricordato casi analoghi e ben più significativi di esponenti del centrodestra che si sono candidati per un nuovo ruolo senza dimettersi previamente da quello che ricoprivano precedentemente. E pensare che il caso più clamoroso è proprio il suo. Non solo Ciccioli non si è assolutamente dimesso all’atto di accettazione della candidatura, come invece sollecita di fare al suo collega Ricci, ma si è aggrappato con le unghie e con i denti alla sua poltrona anconetana. Pensate che la presa d’atto delle sue dimissioni risale a quasi due mesi dopo, nella seduta dell’Assemblea legislativa del 30 luglio 2024. Io, al contrario, mi sento di ringraziare di cuore Matteo Ricci per aver messo a disposizione la sua candidatura. Avrebbe potuto rimanere al Parlamento Europeo, nel consesso più prestigioso del continente, e ha invece preferito mettersi ancora una volta a servizio del suo territorio».
Ciccioli al candidato governatore Ricci: «Ora si dimetta da europarlamentare»
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Bisogna avere rispetto per soggetti come Ciccioli, Acquaroli, La Russa, Meloni, “lo zoccolo duro” del movimento ,Ciarapica seppur saltato dove forse pensa di poter ottenere maggiori changes in quanto partito minoritario, con pochi elementi di scarsissima qualità politica come Gasparri, Tajani e sono i più in vista quindi immaginiamoci gli altri. Ancora meno riguardo per la Lega Salvini che sta trascinando anche le altre Leghe non proprio conformi alla sua e che per quanto potrebbero diventare i maggiori fornitori di uova per Trump, a Pasqua potrebbero mandargliene una grossa di cioccolata con dentro proprio Salvini, fatto con materiale scadente oltre che scaduto. Rimane il mistero, dicono, che nei sondaggi FdI sia ancora al primo posto e dovuta questa posizione a tutti quelli che sono diventati meloniani tutto un botto e per tanti visto la politica molto aperta della sua maggior rappresentante e gli altri ” ossi” tutti vanno definiti fascisti/e. Conosco, tanto per fare un esempio, alcune casalinghe che tutti i giorni si lamentano e che hanno votato per la Meloni le quali non mi sembrano assolutamente agguerrite sostenitrici del periodo che fu. Vedo molti commenti su CM femminili che sono di destra ma penso che lo siano diventate alle ultime elezioni nazionali trascinate da una poderosa campagna di pu.tt.nate. Prima dov’erano, e alle prossime dove saranno? È questo che ci si chiede se arriverà alla sua naturale conclusione questo balletto di personaggi da Circo Barnum, che sanno che se usciranno, rientreranno dopo aver scontato duecento anni di dura prigionia in Albania nei carceri che si saranno disegnati su misura, esiste già un prototipo.
Ps. Acquaroli è moscio così tutta la sua giunta e tutti i suoi consiglieri. I risultati da loro ottenuti non sono migliori di chi li ha preceduti. Chi dice il contrario non sa quel che dice. Non dovrebbe essere difficile batterlo per uno di sinistra che riesca a dimostrare di esserlo e di fare poi politiche a favore di chi si aspetta qualcosa di più se non altro per le tasse che in molti pagano. Però per dimostrarlo prima deve vincere e poi… vallo un po’ a sapere. Non sarei partito subito con Ricci perché la sinistra non è solo Pd e un po’ più di riflessione ci voleva. Come diceva Totò se non mi sbaglio e che è la somma che fa il totale e per renderlo superiore a quello fatto di slogan, faccette orripilanti, battute superate, sorrisetti rivoltanti…. insomma stavolta anche se la Meloni venisse a ripetere tutto il suo repertorio, stia soprattutto attenta a tenersi lontana dalle finestre
Inchiesta ‘Affidopoli’: https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/politica/inchiesta-affidopoli-ricci-k9kq7tm5?live