Cosmari, l’assemblea dei Comuni soci nomina Pietro Tapanelli presidente del Comitato per l’attuazione del controllo analogo. La riunione ieri. Presenti sindaci o loro delegati per l’85,7% delle quote. A presiedere i lavori, per la prima volta, il presidente Paolo Gattafoni.

Presenti anche i componenti del Cda, del Collegio sindacale e il direttore generale Brigitte Pellei.

In apertura di seduta si è provveduto alla ratifica del Comitato per l’attuazione del Controllo Analogo congiunto della società. I sindaci hanno indicato quali rappresentanti delle sei aree territoriali che costituiscono il territorio dei comuni serviti dal Cosmari. Sono stati designati all’unanimità: Andrea Castellani, Fabrizio Ciarapica, Emanuele Pepa, Alessandro Valentini, Stella Sabatini, Alfredo Riccioni, Pietro Tapanelli, Vanda Broglia, Matteo Santinelli, Noemi Tartabini e Mariano Calamita.

Subito dopo sono stati nominati a maggioranza il presidente e il vicepresidente del Comitato per l’attuazione del Controllo Analogo congiunto della società. Il sindaco di Sefro Pietro Tapanelli è stato nominato presidente, il vice è Matteo Santinelli (sindaco di Petriolo).

Altro punto le attività svolte dal Cda riguardo l’archiviazione della Via e degli altri atti necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto dell’impianto di digestione anaerobica. Il presidente Gattafoni ha illustrato l’iter che ha interessato, negli anni, fin dal 2010, tutto il progetto. E’ stato ribadito che il progetto è costituto da varie parti ed è di proprietà del Cosmari. Il presidente ha suggerito di addivenire a una proposta condivisa dai sindaci soci su come continuare su questa importante questione. Sono intervenuti diversi sindaci che hanno rappresentato il loro punto di vista sull’argomento. Pertanto il Cda è stato chiamato a fare una proposta con più opzioni, con un ventaglio di ipotesi, anche tenendo conto dello scenario esistente e di quella futuribile alla luce dell’imminente modifica del piano regionale dei rifiuti. Infine l’assemblea ha preso atto su quanto dichiarato da un consulente sulle indennità di carica e rimborso per i membri dell’organo di amministrazione.