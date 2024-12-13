Addio ad Alberta Polzonetti, storica prof di Unicam e figlia dell’indimenticato sindaco Libero Polzonetti. E’ morta ieri, viveva a Roma con i figli, dove si era trasferita dopo il sisma. In pensione da oltre 10 anni, era stata una figura di spicco dell’ateneo camerte, dove aveva insegnato Biologia. Ultraottantenne, vedova del primario Francesco Magni, lascia i figli Francesca, Giuseppina e Giovanni Battista, oltre al fratello Alberto. Suo padre era stato oltre che dirigente scolastico, uno dei sindaci più amati della città negli anni ’60, tanto che oggi c’è un piazzale intitolato a lui.

Il rettore Graziano Leoni e l’intera comunità universitaria «si stringono intorno alla famiglia, partecipando al suo dolore ed esprimendo le più sentite condoglianze». Unicam ne ricorda «le doti di docente appassionata e attenta alle esigenze delle studentesse e degli studenti, con uno spiccato senso di appartenenza all’Ateneo».