Le novità della Politica agricola comune dell’Unione Europea, se ne parlerà domani alle 19 all’Abbadia di Fiastra di Tolentino. Il convegno “Le novità della Pac 2023/2027 e le ipotesi per il post 2027” rientra nel corso “Agricoltura, produzioni e ambiente” della Scuola di specializzazione per Tecnici, imprenditori e operatori agricoli, a cura della Fondazione Giustiniani Bandini.

Il relatore sarà Angelo Frascarelli, autorevole esperto delle politiche agricole nazionali e dell’Ue, docente di Economia, Politica agraria e Agroalimentare al dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università di Perugia, già presidente Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare).

La lezione si propone di analizzare alcuni aspetti normativi e tecnico-economici di maggiore rilevanza dell’attuale Politica agricola comune (Pac) 2023-2027, e in previsione di quella post 2027. Dopo le proteste degli agricoltori di inizio anno, il 14 maggio 2024 l’Unione europea ha emanato una miniriforma della Pac, con un alleggerimento degli impegni ambientali: diversificazione in alternativa alla rotazione, abolizione del 4% dei terreni a riposo, esenzione della condizionalità per i piccoli agricoltori. Fino al 31 dicembre 2027 non ci dovrebbero essere ulteriori novità, mentre i primi 9 mesi del 2025, dopo il recente insediamento della nuova Commissione europea, saranno decisivi per il dibattito sulla prossima Pac 2028-2034.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati, e può avvenire sia in presenza che in modalità videoconferenza. In entrambi i casi è richiesta solo una semplice registrazione (per informazioni e registrazione: 0733-202122; www.abbadiafiastra.net).