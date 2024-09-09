di Mauro Giustozzi

Lo striscione del traguardo si vede all’orizzonte per la conclusione dei lavori della Galleria delle Fonti, che sarà riaperta sicuramente da mercoledì prossimo ma potrebbe anche tornare fruibile alla circolazione delle auto forse in anticipo, da domani sera.

La corsa contro il tempo è riuscita all’amministrazione comunale che aveva promesso di riaprire questo strategico nodo viario per la città prima della ripresa dell’anno scolastico e così sarà. Oggi, infatti, è stato effettuato il collaudo della struttura dopo le lavorazioni effettuate, trascorsi i 28 giorni necessari per la maturazione del calcestruzzo. Domani si smonterà quel che rimane del cantiere e, se i tempi lo consentiranno, la Galleria delle Fonti sarà riaperta in serata. Altrimenti sarà percorribile nuovamente da mercoledì, in particolare sulla direttrice di ingresso al capoluogo Villa Potenza-Macerata.

L’obiettivo è stato centrato in poco tempo. Dallo scavo per il sottopassaggio ciclopedonale ai collaudi sono passati poco più di due mesi. Quello che si è effettuato è stato un restyling in grande stile per la Galleria delle Fonti con adeguamento ed efficientamento dell’impianto di illuminazione. L’opera, del valore complessivo di 130mila euro, interamente finanziata con risorse ministeriali, oltre a migliorare la sicurezza stradale e garantire una distribuzione uniforme del fascio luminoso con elevato comfort visivo, consentirà un risparmio di circa il 40% dei consumi. Finora la spesa per il consumo di energia della Galleria delle Fonti si aggirava sui 100mila euro annui essendo l’impianto acceso sia in diurno che notturno. Con l’intervento di efficientamento, oltre al risparmio economico ci sarà un notevole beneficio illuminotecnico con il miglioramento della sicurezza. E’ stata predisposta una illuminazione di rinforzo nei due ingressi alla galleria, attiva solo nelle ore diurne, in modo da poter compensare la luce interna con la luce esterna e permettere all’occhio del guidatore di adattarsi alla minor luminanza presente all’interno della galleria. I moderni impianti, come quello che viene allestito, adeguati alla normativa europea, garantiscono sia di giorno che di notte, l’entrata, l’attraversamento e l’uscita dal tratto coperto con un grado uniforme di visibilità e quindi di sicurezza e di comfort visivo.

Con la riapertura della galleria gli automobilisti che arrivano a Macerata da Villa Potenza avranno quindi diverse alternative nel percorso: si potrà optare tra via Ghino Valenti, ossia la cosiddetta “lunga”, o il senso unico in salita su via dei Velini, per poi scegliere ancora se imboccare via Martiri delle Foibe entrando in galleria oppure salire direttamente in città. Per quanto riguarda la riapertura in doppio senso della nuova via dei Velini i lavori dovrebbero terminare nell’estate del 2025. Col proseguire delle lavorazioni il Comune sceglierà come gestire la viabilità: tra le ipotesi anche un’apertura in senso unico a scendere, a seconda di come evolverà il cantiere.