Sei operai impiegati senza contratto per una ditta, di un imprenditore 38enne irlandese, impegnata in lavoro di asfaltatura nel centro di Matelica. L’uomo è stato denunciato, sospeso il cantiere e 170mila euro di multa.

A scoprirlo i carabinieri dei comando di Matelica, Fiuminata e Castelraimondo che hanno lavorato insieme al Nucleo ispettorato del lavoro. I militari hanno svolto controlli in un cantiere dove sono in corso lavoro per sistemare l’asfalto in parte del centro abitato di Matelica. Sono stati trovati sei lavoratori in nero.

Il titolare un 38enne irlandese che risiede a Lodi è stato denunciato e il cantiere è stato sospeso. Le multe sono state di 92mila euro più 81mila euro di sanzioni amministrative e riguardano violazioni sulla sicurezza.

