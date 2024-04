di Michele Carbonari

Show della Recanatese al Nicola Tubaldi. I giallorossi di Filippi annichiliscono la Carrarese nel primo tempo e in poco più di mezz’ora costruiscono un netto 4 a 0 grazie a tutti i suoi giocatori offensivi. Sblocca Lipari (servito da Melchiorri), a seguire Sbaffo (rigore, guadagnato da Melchiorri), Melchiorri stesso (lanciato da Sbaffo) e Carpani (diagonale). Nel finale Morosini segna il gol della bandiera per i toscani (4-1 al triplice fischio). I leopardiani centrano la quarta vittoria consecutiva di fronte al proprio pubblico, salgono a quota 37, agganciano la Spal e scavalcano l’Ancona (ko a Pontedera). A tre partite dalla fine della regular season la salvezza diretta dunque è ancora possibile per la Recanatese, che lunedì sera alle 20.45 sarà di scena a Cesena contro la prima della classe nel girone B di Serie C, già promossa in Cadetteria.

La cronaca. Parte fortissimo la Recanatese, che alla prima occasione del match passa in vantaggio (7′): imbucata di Melchiorri per Lipari che di sinistro e di prima intenzione supera Bleve. I giallorossi non si accontentato e appena tre minuti più tardi raddoppiano. Melchiorri recupera palla su Di Gennaro, che poi lo atterra in area: è rigore. Dal dischetto Sbaffo realizza il 2 a 0. Al 22′ la Recanatese mette al sicuro i tre punti: un caparbio capitan Sbaffo conquista palla a centrocampo, con la coda dell’occhio vede partire Melchiorri e lo lancia in porta. Il numero nove leopardiano lascia partire un sinistro imparabile e cala il tris. I ragazzi di Filippi si divertono e divertono il pubblico del Tubaldi. Al 28′ Lipari appoggia per Carpani, blocca Bleve. Il centrocampista ex Ascoli aggiusta la mira al 39′, quando realizza il 4-0 grazie ad un preciso diagonale.

Nella ripresa la Recanatese deve solo amministrare e lo fa egregiamente fino a pochi minuti dal triplice fischio. Al 54′ Zuelli chiama in causa Meli, bravo a bloccare a terra. Al 58′ Finotto aggancia ma alza troppo la mira. All’80’ disattenzione difensiva dei giallorossi, Finotto ne approfitta e segna il gol della bandiera (4-1). Poco prima Bleve nega a Lipari la doppietta, chiudendo lo speccho nel primo palo. Nel recupero Meli salva su un tentativo della Carrarese e mantiene immutato il risultato. Dopo tre minuti di recupero la squadra di Filippi può esultare insieme ai propri tifosi il prezioso successo salvezza.

Il tabellino:

RECANATESE (3-4-3): Meli; Shiba, Ferrante, Veltri (65′ Allievi); Raimo (76′ Rizzo), Carpani (57′ Morrone), Raparo (57′ Fiorini), Pelamatti; Sbaffo, Melchiorri (76′ Ahmetaj), Lipari. A disp.: Mascolo, Prisco, Egharevba, Guidobaldi, Longobardi, Mazia, Ferretti. All.: Filippi.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Di Gennaro (46′ Zuelli), Imperiale; Zanon (46′ Palmieri), Della Latta (46′ Coppolaro (71′ Grassini)), Capezzi, Cicconi; Finotto, Panico; Capello (64′ Morosini). A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Boli, Giannetti. All.: Calabro.

TERNA ARBITRALE: Vergaro della sezione di Bari (Munerati della sezione di Rovigo – Pelosi della sezione di Panici).

RETI: 7′ Lipari, 10′ Sbaffo, 22′ Melchiorri, 39′ Carpani, 79′ Morosini.

NOTE: ammonito: Di Gennaro, Melchiorri, Illanes, Coppolaro, Palmieri. Recupero: (2’+).