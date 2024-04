di Michele Carbonari

L’Ancona di Boscaglia non riesce ad invertire la rotta e dopo il pareggio casalingo contro la Spal torna a mani vuote da Pontedera. In toscana i dorici perdono 2 a 0, subendo i due gol ad inizio (Angori) e a fine (Peli, ex di turno) partita, praticamente le uniche occasioni da rete costruite dalla formazione di Canzi. I biancorossi si fanno preferire sul piano del gioco e delle occasioni, ma non peccano in fase realizzativa nei diversi tentativi proposti. Non è bastato il sostegno e l’incitamento dei quasi 200 tifosi dorici, encomiabili per tutto l’arco dei 90 minuti. L’Ancona resta al quint’ultimo posto, in zona playout a quota 35, e domenica prossima alle 16.15 non potrà fallire lo scontro diretto per la salvezza al Del Conero con il Sestri Levante.

La cronaca. L’Ancona parte all’arrembaggio e conquista il primo calcio d’angolo dopo neanche un giro di lancette. Il Pontedera non si lascia intimidire e al 7′ passa addirittura in vantaggio in una delle rare occasioni del primo tempo e in generale della partita. Cross dalla destra che attraversa l’area e finisce sul versante opposto sui piedi di Angori: stop e tiro che si insacca all’angolino. L’Ancona si riprende dal gol subito a freddo e colleziona diverse occasioni per il pareggio. Al 25′ Pasini incorna sull’angolo di Paolucci, risponde Vivoli. Il minuto seguente Energe viene trattenuto in area da Angori, per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore. Al 35′ rimessa laterale di Clemente, sponda di testa di Spagnoli per Energe che stoppa e rovescia ma troppo alto sopra la traversa. Due minuti e Martinelli sporca la conclusione ravvicinata di Spagnoli all’altezza del primo palo. Al 44′ traversone dalla destra di Paolucci, Spagnoli spizza per Basso che si inserisce ma spedisce alto.

Ad inizio ripresa Boscaglia inserisce Giampaolo al posto di Energe. I dorici approcciano alla grande il secondo tempo e continuano il forcing. Al 47′ il neoentrato batte una punizione insidiosa dal limite, Vivoli si allunga e salva, si rialza come un gatto e sventa anche il tap in ravvicinato di Cella. Al 50′ Spagnoli controlla bene e appoggia per Basso che si prepara il tiro ma la palla sfiora il palo a Vivoli battuto. Un giro di lancette ed altro inserimento del centrocampista dorico, sul quale è attento l’estremo difensore locale. Al 56′ ottima ripartenza dell’Ancona con Spagnoli che serve l’accorrente Giampaolo, destro troppo debole e facile preda del portiere. Nella fase centrale della ripresa calano i ritmi, complice anche il caldo. I dorici tornano a rendersi pericolosi al 77′ con una buona trama avviata da una rimessa laterale dalla destra che porta al tiro Basso, potente ma centrale fra le braccia di Vivoli. Proprio nel momento in cui i biancorossi tentano l’assalto finale, all’80 Paolucci rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Il Pontedera controlla e all’88’ contropiede ci prova in contropiede, Perucchini si oppone a Lombardi. Nei cinque minuti di recupero arriva anche il raddoppio dei toscani, proprio con l’ex Peli in contropiede, freddo ad infilare Perucchini da posizione ravvicinata.

Il tabellino:

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Martinelli (64′ Guidi), Espeche; Perretta, Ignacchiti, Benedetti, Angori (84′ Cerretti); Del Pupo (84′ Lombardi), Ianesi (64′ Peli); Ganz (75′ Selleri). A disp.: Lewis, Busi, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Provenzano, Salvadori. All.: Canzi.

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Cella, Pasini (82′ Saco), Mondonico; Clemente (86′ D’Eramo), Basso, Gatto, Paolucci, Agyemang; Energe (46′ Giampaolo), Spagnoli. A disp.: Vitali, Testagrossa, Martina, Marenco, Radicchio, Vogiatzis, Moretti. All.: Boscaglia.

TERNA ARBITRALE: Rinaldi di Bassano del Grappa (Dell’Arciprete di Vasto – Romano di Isernia)

RETI: 7′ Angori, 95′ Peli.

NOTE: ammoniti: Gatto, Paolucci, Perretta, Espeche, Agyemang, Guidi. Espulso: Paolucci all’80’ (doppio giallo). Angoli: 3-7. Recupero: (2′ + 5′).