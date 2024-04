di Andrea Cesca

Federico Melchiorri prolunga per altri due anni il contratto con la Recanatese. Alla vigilia della partita con la Carrarese in programma domenica prossima al “Nicola Tubaldi” il sodalizio giallorosso ha annunciato l’accordo con l’attaccante nato a Treia, ma maceratese a tutti gli effetti, fino al 2026.

«Ho accettato senza pensarci due volte, qui ho trovato una famiglia che mi ha accolto – ha detto Melchiorri – sono il primo a credere nella salvezza».

«Siamo felici di rinnovare con un giocatore forte e di esperienza, ma soprattutto di proseguire la collaborazione con una persona seria e con grandi valori – ha commentato il presidente leopardiano Adolfo Guzzini – La società è concentrata su questo finale di stagione e vuole ottenere assolutamente la salvezza. Allo stesso tempo pensiamo anche alla programmazione del futuro».

Melchiorri, 37 anni compiuti a gennaio, aveva sposato il progetto della Recanatese l’estate scorsa dopo aver indossato per qualche mese la maglia dell’Ancona. Per lui ventinove presenze e sette reti messe a segno nel corso di questo campionato di Serie C nel quale sta dimostrando di poter dare ancora molto nonostante gli anni che passano. Melchiorri terminerà la propria carriera sul Colle dell’Infinito? Probabile, ma non bisogna porre limiti alla provvidenza. Il primo obiettivo da centrare per Melchiorri e la Recanatese è la salvezza, i giallorossi occupano la quart’ultima posizione di classifica a quattro giornate dal termine della stagione regolare. Il traguardo è ancora possibile evitando la lotteria dei playout, ma il compito non è affatto facile. Nell’ultima partita disputata sabato scorso a Pineto il difensore Peretti ha riportato la frattura del piede, per il giocatore arrivato in prestito dal Palermo la stagione può dirsi finita.