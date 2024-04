Tenta di evitare un’auto e cade con la moto: centauro trasportato all’ospedale di Torrette. L’incidente è avvenuto intorno alle 15,30 a San Severino lungo la provinciale Settempedana. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, il motociclista, mentre percorreva la provinciale nel tentativo di evitare un’auto è caduto a terra. Sul posto è intervenuto il 118. I soccorritori hanno trovato il motociclista cosciente. Ha riportato ferite al bacino e alla schiena. Dopo i soccorsi sul posto, gli operatori dell’emergenza hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è arrivato nella zona dell’incidente e ha poi trasportato il ferito all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Per occuparsi dei rilievi dell’incidente e ricostruire la dinamica sono intervenuti sul posto la polizia locale di San Severino.

(redazione CM)