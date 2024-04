di Stefano Fabrizi

Un fine settimana ricco di appuntamenti teatrali nelle Marche con in prima fila Umberto Orsini nei panni di Ivan Karamazov e Andrea Pennacchi in Arlecchino. A Pesaro il Festival Kum. E tanto altro ancora

VENERDI’ 5 APRILE

Tolentino – Alle 21:15 al Politeama Storie che fanno bene alla salute, una commedia che spezza il quotidiano tratta dall’omonima raccolta di racconti di Maria Antonietta Labrozzi. Info: www.politeama.org

Tolentino – Una nuova rassegna dedicata a chi fa spettacolo per passione con eventi di diverso genere selezionati dal Politeama per la qualità delle proposte. Il 5, 6 (ore 21:15) e 7 aprile (ore 17) il Politeama di Tolentino ospita Passione Spettacolo con tre eventi tra teatro, comicità e musica. Il programma qui.

Cingoli – Alle 21 alla Chiesa di Santo Spirito Danzando il tempo – archeodanza evocazioni storiche diffuse. Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: Pro loco Cingoli 0733602444 – www.gruppodanzaoggi.com

Recanati – Alle 21: 15 al Teatro Persiani Una giornata qualunque di Dario Fo e Franca Rame con Gaia De Laurentiis, Stefano Artissunch, regia Stefano Artissunch, musiche Banda Osiris. Info: www.amatmarche.net

Senigallia – Gran finale per la stagione 2023-2024 di Senigallia Concerti organizzata dal maestro Federico Mondelci con il concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana in programma alle 21, al Teatro La Fenice di Senigallia. L’Orchestra sarà diretta dal maestro Luigi Piovano con Boris Petrušanskij nel ruolo di solista. Info: www.fenicesenigallia.it, info@fenicesenigallia.it, 071 2072439 – (Amat), www.marchefestival.net.

Pesaro – Al Teatro Sperimentale di Pesaro alle 22 La strada. Indagine a due voci Kum! Per kum! Festival 2024 (il festival con la direzione scientifica di Massimo Recalcati si terrà a Pesaro dal 5 al 7 aprile). “La strada”, dal romanzo omonimo di Cormac McCarthy, è un gioco a due voci, intimo, tra brani del romanzo cui Perrotta dà voce e corpo e l’originale rilettura in scena di Massimo Recalcati. “La strada: indagine a due voci sul romanzo di Cormac McCarthy”. Info: www.amatmarche.net

Pesaro – Alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro Moulin Rouge, il tributo, tra musica, danza e recitazione; Daniele Rossi, direttore e arrangiatore; Laura Mungherli, regia; Orchestra Sinfonica G. Rossini. Musiche di autori vari tra cui David Bowie, Elton John, Police, Christina Aguilera, Pink. www.orchestrarossini.it

Fano – Venerdì 5 e sabato 6 aprile (alle 21) al Teatro della Fortuna di Fano (Pesaro Urbino) Perfetta – testi e regia Mattia Torre – con Geppi Cucciari; musiche originali Paolo Fresu. Info: www.amatmarche.net

Località varie – Form con Luigi Piovano e Boris Petrušanskij presentano Viaggio sul Reno. Concerti dal 4 al 9 aprile a Osimo, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata. Il programma qui

Ascoli Piceno – Alle 21 al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno Paolo Benvegnù con È inutile parlare d’amore. Info: www.amatmarche.net

San Lorenzo in Campo – Alle 21:15 al Teatro Tiberini. Il talento di essere tutti e nessuno testo e regia Luca Vecchi con Luca Ward. Info: www.amatmarche.net

Sant’Elpidio a Mare – Alle 21:15 all’Auditorium Giusti Profumo di giovane spirito – Lezione-spettacolo su Nietzsche e i Nirvana di e con Cesare Catà. Musiche: The Unconventional Affair – Andrea Yanez Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini. Lo spettacolo è un viaggio nelle pagine incandescenti e nella vita allucinante del filosofo. Info: www.lagruproduzioni.com

Ancona – Da giovedì 4 a sabato 6 aprile (ore 20:45) al Teatro delle Muse Arlecchino? con Andrea Pennacchi, scritto e diretto da Marco Baliani. Info: www.marcheteatro.it

SABATO 6 APRILE

Corridonia – Alle 21:15 al Teatro Velluti Le memorie di Ivan Karamazov con Umberto Orsini dal romanzo di Fëdor M. Dostoevskij. Info: www.amatmarche.net

Tolentino – Alle 21:15 al Politeama Comic Show, una serata di puro divertimento con otto comici dell’Accademia 56 che si alterneranno sul palco per un mix esplosivo di stand-up comedy, sketch e improvvisazione. Info: www.politeama.org

Ancona – Alle 14:30 nella sala consiliare del Comune di Ancona un convegno sulla fibromialgia. Info e prenotazioni: cfuitalia@gmail.com (è gradita la prenotazione).

Pesaro – Pesaro 2024 aderisce alle Giornate nazionali delle case dei personaggi illustri italiani. Sabato 6 e domenica 7 aprile, Casa Rossini e il Museo Nazionale Rossini – i due luoghi rossiniani per eccellenza della città – propongono due visite guidate per andare alla scoperta del genio di Pesaro. Info 0721 387541, info@pesaromusei.it

Porto San Giorgio – La rassegna “Ti racconto l’operetta” porta al teatro comunale di Porto San Giorgio alle 17 il terzo ed ultimo appuntamento: “Cin Ci Là” con la compagnia lirica “Incontri d’opera” di Fermo. Ingresso libero

Pergola – Galoni, Vinappa e Luarino: tris d’artisti a Rebel House (Palazzo Mattei Baldini a Pergola). Apertura porte ore 19:00. Inizio live ore 21:15. Posti limitati! Prevendite sul sito liveticket.it/rebelhouse o sulla bio della pagina instagram,

Ascoli Piceno – Alle 21 al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno Intorno al vuoto di Benedetta Nicoletti, supervisione drammaturgica e regia Giampiero Rappa, con Gianluigi Fogacci e Paola Giorgi e con Fabiana Pesce, scene Laura Benzi, produzione Bottega Teatro Marche. Progetto vincitore bando Spettacolo dal Vivo 2023 – Regione Marche. Info: www.amatmarche.net

Ancona – Alle 21, al Teatro Panettone di Ancona Rina – Made in Marche con Valentina Bonafoni e Michele Casadei. Info: www.amatmarche.net

Montecarotto – Alle 21 al Teatro Comunale di Montecarotto (Ancona) Arturo di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich. Info: www.atgtp.it

Fermo – Alle 21:15 all’accademia Malibran – sala colonna alla Zona Artigianale Svarchi concerto di Elena Nefedova con musiche di Bach, Schumann, Liszt. Info: 338 8219079 – www.tam.it

Ancona – Sabato 6 e domenica 7 aprile (ore 18) al Teatrino del Piano Hansel e Gretel – favola da tavola. Teatro ed educazione alimentare (dai 3 agli 8 anni) di Adriana Zamboni e Lucio Diana con Natascia Zanni. Info: www.teatrodelcanguro.it

Urbania – Alle 21:15 al Teatro Bramante Tra queste pagine: Lear. Residenza e anteprima della Compagnia della Rancia. Testo di Matteo Volpotti e Giacomo Lilliù da un’idea di Saverio Marconi con Saverio Marconi, Matteo Volpotti, regia Giacomo Lilliù. Info: www.amatmarche.net

DOMENICA 7 APRILE

Pollenza – Alle 21,15 al Teatro Verdi Vicini di Casa dalla commedia Sentimental di Cesc Gay con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai, Alberto Giusta; regia Antonio Zavatteri. Info: www.amatmarche.net

Recanati – Al Teatro Persiani alle 17 va in scena Storia d’amore e alberi di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. Informazioni e biglietti: Teatro Persiani 071 7579445, biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket anche online. Inizio spettacolo ore 17.

Tolentino – Alle 18 al Politeama Trio del Garda, formato da Mauro Scappini al flauto, Bruno Righetti al clarinetto e Eros Roselli alla chitarra propone un concerto dedicato sia ad autori classici come Rossini, Brahms, Debussy che popolari come Nino Rota e Lucio Battisti. Info: www.politeama.org

Matelica – Alle 18 al Teatro Piermarini In-Contro / Apologia delle Relazioni, coreografa Roberto Lori, in collaborazione con Compagnia Simona Bucci. Info: www.amatmarche.net

Serra de’ Conti – Moto Experience. Serra de’ Conti diventa la capitale delle due ruote. Appuntamento all’Antica Fabbrica Laterizi. Il programma qui

Monte Vidon Corrado – Il Comune di Monte Vidon Corrado e il Centro Studi Osvaldo Licini promuovono la terza edizione della rassegna “Art in Progress” che si inaugura domenica 7 aprile alle ore 17, con la collettiva di quattro artisti emergenti: Erica Cicchini e Angelica Loffreda dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone, Maria Teresa Poloni e Filippo Cognini dall’Accademia di Belle Arti di Macerata. Il titolo della mostra “Pupille. Nuove sensibilità artistiche” .

Senigallia – Alle 17 al Teatro La Fenice Intorno al Vuoto di Benedetta Nicoletti con Gianluigi Fogacci e Paola Giorgi. Info: www.amatmarche.net

Pesaro – Alle 17 al Teatro Rossini Pasionaria idea e direzione artistica Marcos Morau, danzatori Àngela Boix, Jon López, Ariadna Montfort, Núria Navarra, Lorena Nogal, Shay Partush, Marina Rodríguez, Sau-Ching Wong. Info: www.amatmarche.net

San Lorenzo in Campo – Domenica 7 aprile (ore 17) al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino) Mago per Svago di e con Simon Luca Barboni, Mirco Bruzzesi. Concepito come uno spettacolo muto, è in effetti tutt’altro che silenzioso. Info: www.amatmarche.net

Osimo – Alle 18 al Teatro La Nuova Fenice Il venditore di palloncini della Compagnia della Rancia. Info: Specchi Sonori tel 377 5901437 – direzione@specchisonori.org – www.specchisonori.org

Montegranaro – Alle 17,30 al Teatro La Perla Romantischer Lieberabend per la XXVIII stagione concertistica amici della musica Montegranaro: Konrad Artur Cygal, Tenore; Stefano Chiurchiù, Pianoforte. Info: www.tam.it

Il weekend del bynight tra dj e serate a tema. in arrivo Don Pero, Ludwig e Alice Bellagamba

VENERDI’ 5 APRILE

Alla Serra di Civitanova stasera cena spettacolo con l’allegria e il ritmo della Live Revolution Band. Dopocena “La Serra va a 2000”, special guest in consolle Frankie P, voice Jacopo Lilli. Resident dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica

Maracanà Winter Season.

Al Megà di Senigallia, il grande centro del ballo: stasera Cuore d’Italia Band, MegaFriday, speciale privè latino. Domani orchestra Elena Cammarone, Megà History + New Hits, Megà Latino con Mundolatino. Domenica pomeriggio Mirko & Simona Band, Tango Argentino.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Nyx di Ancona Freaky Friday, quel pazzo venerdì Teekanne. Musica: hits, commercial, latin – house, pop, 90-00. Domani Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Dj resident: Antony Momoy.

Al Casacon di Sirolo Pil Love feat Tales feat Gate Clubbing. Domani Glitz e Glam con Janos Murri & Guest Voice Yvette.

SABATO 6 APRILE

In scena al Brahma di Civitanova “Shake Hit”, il format reggaeton / pop / rnb che fa “muovere” l’Italia, torna a Civitanova Marche:. Second room B-Side powered by Baboon.

Al Noir di Jesi “Rewind”, il party che ha fatto la storia della musica ci regala l’ultimo straordinario appuntamento della stagione 2023/2024 al Noir Club di Jesi, con una serata dedicata al film cult Grease. Special show con Alice Bellagamba e il Balletto Delle Marche.

Special guest Ludwig al Mia Clubbing di Porto Recanati. Il produttore, dj e cantante sarà super ospite per una notte indimenticabile.

Al Donoma di Civitanova special guest Don Pero: il suo vero nome è Giampier Francesco Lateano, chiamato semplicemente Giamper, ed è un talentuoso rapper e cantautore italo-domenicano.

Lo stesso Don Pero sarà anche lo special guest sempre sabato al Miami club di Monsano.

Alla discoteca Azure di Casette Verdini, Pollenza Night Fever Pronti a rivivere la magia degli Anni ’70 / ’80 / ’90.

Al Miù di Marotta Miusicology, dalla cena in poi 4 sale con tutti i generi per un divertimento a 360 gradi.

Al BB Disco di Cupra Marittima “God Bless”. Line up: Nyctonian Sentimental Rave Sicoti Infeed Carlo Russo.

Al Mamamia di Senigallia “Teenage Dream”, una serata piena di karaoke con le hit degli anni 2000 e di Disney Channel.

DOMENICA 7 APRILE

Domenica alla Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano Quota 1400 “Il primo sole non si scorda mai” con l’intrattenimento di Oriano&Alessandrino. Direzione artistica Aldo Ascani Coordinatore Emilio Batik.

In collaborazione con marcheinfinite.com