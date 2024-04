La Cna Macerata, consapevole dell’importanza e del contributo fondamentale degli associati che da sempre sostengono l’associazione, si appresta a celebrare i pilastri storici dell’artigianato e dell’economia locale. Sabato 6 aprile, alle 10 al teatro Giuseppe Gasparrini di Appignano, si terrà un evento speciale intitolato “Dna Cna, Valore Artigiano”, interamente dedicato a loro e che li vedrà protagonisti.

Durante la mattinata, alcuni associati con un lungo percorso di fedeltà alla Cna Macerata riceveranno un riconoscimento per il loro impegno e la loro dedizione al lavoro artigiano. Sarà un momento significativo per celebrare non solo i risultati ottenuti dagli artigiani con la loro impresa, ma anche la passione e la tenacia che hanno dimostrato nel corso degli anni nel perseguire i propri obiettivi e, così facendo, contribuire al raggiungimento delle peculiari finalità dell’associazione di categoria.

Il presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli motiva così la volontà di premiarli: «Questi associati rappresentano esempi di costanza e lungimiranza per una nuova generazione di artigiani che stenta ad emergere. Questo riconoscimento è alla sua prima edizione ma diventerà un appuntamento fisso che durerà negli anni e che sarà destinato a chi ha la Cna nel Dna».

A condurre l’evento sarà il noto giornalista Maurizio Blasi, che converserà nel corso della mattinata con gli artigiani premiati. Sarà un’occasione unica per conoscere le storie, le sfide e i successi di coloro che incarnano il vero spirito dell’artigianato marchigiano.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Appignano, vedrà la partecipazione del sindaco Mariano Calamita, del segretario generale Cna Marche Moreno Bordoni, di Alessandro Molitari responsabile commerciale del confidi Uni.Co. e di altri dirigenti ed associati Cna.

Il presidente Tritarelli sottolinea quindi il duplice significato dell’evento: «L’iniziativa non rappresenta solo un sentito encomio agli associati che hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al prestigio della grande famiglia Cna, ma anche un riconoscimento del valore intrinseco dell’artigianato locale, che continua a essere il cuore pulsante dell’economia della nostra regione».

A quasi ottanta anni dalla sua fondazione, la Cna Macerata è orgogliosa di poter celebrare insieme ai propri storici associati importante traguardo e guardare con fiducia verso un futuro di continuo impegno e collaborazione. La mattinata è ad ingresso libero e aperto a tutti.