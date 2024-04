La parola d’ordine dei biancorossi è cancellare i rimpianti per l’uscita dalla corsa Scudetto e tuffarsi nei playoff 5° posto con l’obiettivo di riemergere in Europa.

Il debutto della Lube Civitanova nella prima fase, ovvero un girone a sei squadre di sola andata, è in programma domani, giovedì 4 aprile (alle 20,30 con diretta Volleyball TV e Radio Arancia), all’Eurosuole Forum contro la Valsa Group Modena. Si rinnova una delle rivalità più durature della SuperLega Credem Banca, arricchita dalla presenza di tre ex per parte nei roster (fra cui Juantorena, Bruno e Stankovic) e dai trascorsi da ex anche dei coach Chicco Blengini e Alberto Giuliani. I cucinieri, che in virtù della quarta posizione a fine Regular Season hanno il vantaggio di disputare un turno casalingo in più nel girone, devono partire bene e sfruttare la possibilità del debutto davanti ai propri sostenitori.

Calendario Girone playoff 5° Posto: Dopo la sfida con Modena, i cucinieri torneranno in campo domenica 7 aprile (ore 17) alla Kioene Arena contro la Pallavolo Padova per il 2° turno. Poi sarà la volta di due prove casalinghe: mercoledì 10 aprile (ore 20.30) contro Rana Verona e domenica 14 aprile (ore 18) contro Cisterna Volley. Il Girone unico si chiuderà mercoledì 17 aprile (ore 20.30) al PalaBanca Sport contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Playoff 5° Posto – La formula: Le squadre eliminate nei Quarti di Finale Play Off Scudetto e le formazioni che hanno chiuso al 9° e al 10° posto la Regular Season disputano un girone all’italiana di sola andata che comprende 5 partite per ciascuna squadra. Le 4 migliori squadre disputano Semifinali e Finale in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. La vincente è qualificata alla Challenge Cup 2025.

L’ultima formazione di Modena: Nel match di gara 3 dei quarti a Trento, la Valsa Group è caduta in tre set dopo essersi presentata in campo con l’ex biancorosso Bruno al palleggio e Davyskiba schierato opposto, Brehme e Sanguinetti al centro, l’ex capitano cuciniero Juantorena e Rinaldi laterali, Gollini libero.

Parla Chicco Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova): «Le sfide con Modena hanno sempre un fascino particolare. Ciò che farà la differenza nei playoff 5° posto, a partire da domani, sarà la capacità di affacciarci nel migliore dei modi a questo torneo dopo l’eliminazione dalla corsa per lo Scudetto. Il livello delle squadre coinvolte è simile, mi riferisco anche a Cisterna e Padova che non hanno raggiunto i quarti. Chi saprà meglio interpretare la prossima sfida e quelle a seguire dal punto di vista mentale, caratteriale ed emotivo avrà più chance di raggiungere il traguardo».

Parla Bruno Mossa de Rezende (palleggiatore Valsa Group Modena): «Siamo pronti ad affrontare questa prima gara dei Play Off 5° Posto, non saranno sicuramente partite facili ma vogliamo finire al meglio questa stagione. Anche a livello personale sarebbe importante lasciare Modena sapendo di averla portata in Europa».

Gli arbitri del match: Antonella Verrascina (RM) e Marco Zavater (RM)

Incrocio numero 109: le squadre si sono incontrate 108 volte: nel bilancio globale la Cucine Lube è avanti con 63 vittorie a 45. Due precedenti in stagione: 2 volte in Regular Season (2 successi Civitanova), primo scontro diretto nei Play Off 5° Posto.

Ex nei roster: Simone Anzani a Modena nel 2018/19, Adis Lagumdzija a Modena nel 2022/23, Ivan Zaytsev a Modena nel biennio 2018/19-2019/20; Osmany Juantorena a Civitanova dal 2015/16 al 2021/22, Bruno Mossa De Rezende a Civitanova nel biennio 2018/19-2019/20, Dragan Stankovic a Civitanova dal 2009/10 al 2018/19.

Ex nello staff: Gianlorenzo Blengini a Modena nel biennio 2004/05-2005/06; Alberto Giuliani a Civitanova dal 2011/12 al 2014/15.

Giocatori a caccia di record: Nella stagione 2023/24: Aleksandar Nikolov – 15 punti ai 400 (Cucine Lube Civitanova); Osmany Juantorena – 21 punti ai 300 (Valsa Group Modena). In carriera: Mattia Bottolo – 14 attacchi vincenti ai 900, Marlon Yant Herrera – 24 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova); Tommaso Rinaldi – 9 attacchi vincenti agli 800, Nicholas Sighinolfi – 1 muro vincente ai 300 (Valsa Group Modena).

Orari biglietteria: mercoledì 3 aprile ore 17-19; giovedì 4 aprile ore 18-20.30 (inizio match). Prevendita online Vivaticket: Due le modalità proposte: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.