Rapina in un’area di servizio, condannato a tre anni un 25enne. Il giovane, Antonio Scinti Roger, settempedano, aveva agito lo scorso 14 gennaio con una pistola ad aria compressa (a cui aveva tolto il cappuccio rosso). Con la pistola giocattolo è entrato nell’area di servizio San Martino della superstrada tra Tolentino sud e ovest (direzione monti), e ha portato via 1.300 euro e 3-4mila euro di gratta e vinci.

Oggi si è svolto il processo con rito abbreviato davanti al gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata. Il 25enne, secondo l’accusa, sostenuta dal pm Stefania Ciccioli, aveva agito intorno alle 13. Dopo essere entrato e aver battuto la pistola sul balcone si era fatto consegnare dalla commessa i soldi e i gratta di vinci per poi allontanarsi. Circa tre ore dopo i carabinieri della Compagnia di Tolentino lo avevano trovato mentre si trovava in auto in un altro autogrill della superstrada. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza per mettere i carabinieri sulle tracce dell’autore della rapina. Il pm ha chiesto la condanna a 4 anni. Il giudice ha deciso per una pena di 3 anni. Il 25enne è assistito dagli avvocati Nicola Piccinini e Giuseppe Bommarito.

(Gian. Gin.)