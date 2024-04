Comunità energetiche alla prova del nove

Nell’estate del 2023 il gruppo di acquisto solidale “Gaia” e il Banco Marchigiano hanno promosso la costituzione della prima comunità energetica della provincia di Macerata. A distanza di otto mesi verrà presentato un primo bilancio delle attività e risultati conseguiti nel corso di un convegno in programma venerdì 5 aprile, alle 18 nella sala convegni del Banco marchigiano.

«Questa originale ed innovativa esperienza nasce dalla collaborazione tra il mondo dell’associazionismo e quello delle imprese del territorio per dare un contributo concreto e dal basso al processo di transizione energetica che in questo momento è uno dei temi cruciali – si legge in una nota -. Ridurre la produzione di anidride carbonica per contrastare il cambiamento climatico attraverso l’uso dell’energia solare, rendere il territorio protagonista nella produzione e nel consumo di elettricità da parte di cittadini e imprese, generare incentivi per contenere i costi della bolletta elettrica, sono gli obiettivi prioritari delle comunità energetiche che nel prossimo futuro si affermeranno come la vera alternativa al consumo dei combustibili fossili per la produzione di energia elettrica. Realizzare questi obiettivi attraverso lo scambio di energia tra cittadini produttori di energia solare che condividono con altri cittadini l’energia in eccesso che non utilizzano, è il progetto che la comunità solare di Civitanova sta concretamente realizzando con la speranza che presto altre comunità nascano e seguano questo esempio. Ospite della relazione sarà Leonardo Setti presidente nazionale del centro per le comunità solari. L’ingresso è libero».