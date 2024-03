«Siamo profondamente colpiti e addolorati per la tragedia della turista caduta dalla falesia (leggi l’articolo). Invitiamo fortemente tutti i fruitori del Parco del Conero a rispettare le regole che vanno soprattutto a tutelare la propria sicurezza oltre che l’ambiente».

A dirlo è Luigi Conte, presidente del Parco del Conero all’indomani della morte della turista della Repubblica Ceca, caduta nel vuoto in zona Passo del Lupo.

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di ieri quando, intorno a mezzogiorno, la 52enne si trovava insieme al marito e le due figlie. Nel tentativo di fare una fotografia al panorama, cercando una posizione per una miglior inquadratura, si è allontanata e sporta. Il terreno ha improvvisamente ceduto per poi farla cadere, per oltre 100 metri, nel burrone sottostante.

Immediati i soccorsi di 118, Soccorso Alpino, vigili del fuoco e carabinieri che, con fatica, hanno poi individuato la donna sorvolando la zona e verricellando il personale medico e infermieristico di Icaro2, con il tecnico di elisoccorso Cnsas. Per la turista, a causa dei gravissimi politraumi riportati, non c’è stato nulla da fare.



«La raccomandazione per tutti i fruitori del Parco – aggiunge Conte – è di rimanere tassativamente all’interno dei sentieri come prescritto dalle norme, indossando le calzature adeguate e osservando tutte le prescrizioni per tutelare la sicurezza propria e dei propri cari. Il Parco del Conero – prosegue – ha così tanti punti panoramici e aree di interesse stupendi lungo i sentieri aperti che non serve avventurarsi al di fuori degli stessi, contravvenendo alle prescrizioni e mettendo a repentaglio la propria incolumità».

Secondo Luigi Conte «la sicurezza deve essere una scelta e, come Parco del Conero, oltre a installare ulteriore segnaletica lungo i percorsi, proprio nei giorni scorsi abbiamo avviato una campagna Social che, attraverso un decalogo di buone pratiche e di educazione ambientale, sensibilizzi i frequentatori a rispettare le norme, a non avventurarsi ad esempio in zona di riserva integrale come invece in troppi fanno, andando incontro per altro a sanzioni fino a 6mila euro, mettendo a rischio la propria incolumità e non rispettando un territorio che invece va tutelato e rispettato».

Nella sezione “Sentieri” del sito ufficiale del Parco del Conero è possibile avere tutte le informazioni, presso il Centro Visite e gli Uffici dell’Ente Parco è possibile richiedere anche la mappa cartacea.