Tragedia sul monte Conero nella tarda mattinata. Una donna straniera, una 50enne della Repubblica Ceca, è caduta lungo il crinale di un sentiero mentre, intorno a mezzogiorno, si trovava nei pressi dell’hotel Monteconero insieme ad un gruppo di altre persone.

La donna sembrerebbe si sia sporta per fare una foto quando ha però perso l’equilibrio compiendo un volo nel vuoto di oltre 100 metri.

Subito è stato chiamato il 112 e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Osimo e della sede centrale di Ancona, le ambulanze del 118, carabinieri, Soccorso alpino e l’eliambulanza. La donna è stata trovata già morta.

L’intervento è stato effettuato al passo del Lupo, a seguito dell’allarme lanciato dagli altri componenti facenti parte del gruppo, che hanno visto l’escursionista cadere in un dirupo scivolando poi lungo la falesia.

Gli altri componenti del gruppo, nel tentativo di aiutare la propria amica, hanno perso il sentiero. Solo successivamente, e con non poca fatica, la donna è stata individuata e recuperata dal personale medico e sanitario intervenuto con l’eliambulanza. Si sono calati dall’elicottero, sono riusciti a verricellarla a bordo ma, purtroppo, senza poter far nulla per salvarle la vita. I vigili del fuoco, rimasti a terra, insieme al personale del Soccorso alpino, hanno riportato in zona sicura gli altri componenti della compagnia.

