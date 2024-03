Graziano Alzapiedi saluta il comando provinciale dei vigili del fuoco. Dopo 31 anni di attività, di cui 27 in servizio a Macerata (e prima ancora a Venezia e Bologna) quello di stanotte è stato l’ultimo servizio per il caporeparto maceratese. Graziano Alzapiedi, di Urbisaglia, è molto conosciuto e apprezzato e dal 2012 è la “voce” che risponde al centralino e al 115 in caso di emergenze e calamità dal territorio. Un ruolo delicato e fondamentale nella catena dell’emergenza che Alzapiedi svolgeva in maniera efficiente, sostenuto da un’indole rassicurante e gioviale. E’ stato anche pompiere operativo fino al 2009 quando a causa di un problema di salute ha dovuto ripiegare in un impiego in ufficio. Ma il cambiamento è stato comunque fonte di soddisfazione e traguardi personali. Per alcuni anni è stato distaccato alla procura di Macerata per le comunicazioni di chiusura delle indagini preliminari. Ieri notte è stata l’ultima in servizio, festeggiato dai colleghi, ora per lui si apre un periodo di ritrovata vita personale e tempo libero, anche se rimarrà per sempre vigile del fuoco nel cuore e nella mente.