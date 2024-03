Il forest bathing protagonista a Pieve Torina. «Abbiamo registrato un nuovo successo in termini di presenze al Sentiero delle acque grazie ai bagni di foresta.

I partecipanti hanno sperimentato gratuitamente una modalità nuova di contatto con l’ambiente naturale attraverso i sensi. Lo abbiamo fatto valorizzando le persone che hanno seguito i seminari sul forest bathing organizzati dall’Unione montana Marca di Camerino, capofila della strategia nazionale aree interne per l’alto maceratese. Sono stati questi giovani a guidare i bagni di foresta dimostrando grande competenza in questa disciplina». È il presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino, e sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, a fare il punto sull’attività dei seminari che hanno consentito di poter formare oltre 40 operatori in ambito turistico. «Investire sul turismo lento, esperienziale, consapevole, sul benessere psicofisico derivante dal contesto naturale dei nostri territori, come scaturigine di opportunità di lavoro. È anche questa una strada da seguire per rianimare i nostri comuni», conclude Gentilucci.