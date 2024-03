Una “perla nera” alla Simonelli Group

Una “perla” incastonata tra i miti del Made in Italy nel campo delle macchine per caffè. “Perla nera”, questo il titolo del dipinto, è l’opera dell’artista Alessandro Fogo, vincitore nel 2023 del “Premio Pannaggi/ Nuova Generazione”, donata dall’autore alla Simonelli Group, azienda main sponsor del Premio.

Il dipinto (olio su tela), ora entrato a far parte della speciale “galleria” del Centro direzionale dell’azienda, a Belforte del Chienti, era rimasto esposto a Palazzo Buonaccorsi di Macerata dallo scorso dicembre fino ai primi di marzo nell’ambito della mostra “Mythos”, allestita a cura di Paola Ballesi con il patrocinio del Comune di Macerata, Macerata Musei, Macerata Cultura, Regione Marche e Fondazione Carima.

È stato lo stesso artista, insieme a Paola Ballesi, presidente dell’associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi, a consegnare l’opera a Nando Ottavi e Marco Feliziani, rispettivamente, presidente ed amministratore delegato di Simonelli Group.

Una semplice cerimonia si è svolta nello showroom aziendale, dove accanto alle più iconiche macchine per caffè della recente produzione sono esposti modelli del passato disegnati da importanti architetti, tra cui Castelli, Viglino, Fuksas. Circostanza, questa, che testimonia ed esalta lo stretto rapporto esistente tra arte e design, un connubio che dà forza al Made in Italy e che è alla base della decisione di Simonelli Group di sostenere il Premio Pannaggi sin dalla prima edizione.

L’autore di “Perla nera”, Alessandro Fogo, è un giovane pittore originario di Thiene (Vicenza), che vive e lavora a San Benedetto del Tronto. Laureatosi allo Iuav Arti visive di Venezia e specializzatosi alla Rayal Academy of Fine Arts di Anversa (Belgio), l’artista vanta premi ed esposizioni in Italia e all’estero. In questi ultimi anni ha tenuto mostre a Milano, Londra, New York, Napoli e alla Quadriennale di Roma.