Villa Potenza rievoca la passione di Cristo martedì santo (26 marzo) alle 21,30. Il comitato parrocchiale della frazione di Macerata presenta la 38° edizione dell’iniziativa, anche quest’anno svolta interamente all’interno del teatro romano di Ricina. Più di 80 figuranti rappresenteranno le varie stazioni della Passione di Cristo con nuove scenografie particolarmente affascinanti, la regia quest’anno dopo la scomparsa del suo storico direttore artistico Eugenio Palloni è passata nelle mani di Marco Foglia che ha collaborato con lui per molti anni. Certamente la splendida location dell’antico teatro romano con elaborati giochi di luce fa si che le scenografie siano veramente suggestive : “L’Ultima cena “, ” L’orto degli ulivi, “Il Palazzo di Caifa” e la “Crocifissione” sono state incastonate negli splendidi scorci della struttura rendendo la rappresentazione molto simile alla realtà.

«E’ stato necessario – scrivono gli organizzatori – il lavoro di diversi volontari e molta attenzione per il rispetto del luogo, nella predisposizione di luci e audio necessari alla realizzazione di questa Via Crucis. Le ambientazioni di alcune scene quest’anno sono state modificate per sfruttare al massimo le potenzialità di questa struttura che anche se ha ormai più di 2mila anni mantiene tutto il suo fascino e la sua bellezza.

Il testo è stato modificato e adattato e viene interpretato da un corposo numero di lettori che da voce ai vari personaggi, così come i costumi adattati e rinnovati, il tutto crea allo spettatore delle emozioni suggestive e particolari , inoltre quest’anno è stata aggiunta la scena della Risurrezione che visto il luogo sarà particolarmente emozionante. Il comitato invita quindi tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa che rappresenta per i Cristiani un particolare momento da vivere con fede durante la settimana Santa».