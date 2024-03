Grande successo per il concorso “Montefano in Poesia – Siamo uguali nella diversità” che ha visto la partecipazione entusiasta di un vasto pubblico e la premiazione di numerosi talenti poetici. L’evento, tenutosi al teatro La Rondinella, è stato un trionfo di creatività e partecipazione, con la presenza numerosa di bambini e bambine della scuola primaria “Olimpia”, ragazzi e ragazze della secondaria “Falcone e Borsellino”, genitori, insegnanti e cittadini.

Il concorso, che ha registrato una partecipazione record in questa seconda edizione, ha visto la premiazione di molti partecipanti con menzioni pari merito, a testimonianza della qualità e della diversità delle composizioni presentate. I premi sono stati consegnati durante una cerimonia piena di emozioni e soddisfazioni, condotta dalla sindaca Angela Barbieri. Presenti la dirigente scolastica Filomena Greco, Simone Giaconi, fondatore di Giaconi Editore di Recanati e partner dell’iniziativa, le insegnanti delle due scuole e la commissione esaminatrice composta da Luigi Storani, presidente, da Cristiana Rimini, insegnante alla scuola primaria “Olimpia” e da Sara Staffolani, insegnante alla scuola secondaria di primo grado “Falcone e Borsellino”.

La sindaca ha espresso la sua gratitudine a tutti i partecipanti e sottolineato l’importanza di iniziative culturali come questa nel tessuto sociale della città. «Vedere il teatro così colmo di gioia e sentire gli applausi sinceri è la conferma che stiamo promuovendo eventi culturali di successo. Continueremo con il concorso di poesia e valuteremo l’apertura anche alla prosa, per includere ancora più cittadini in queste espressioni artistiche. Stasera tutti hanno vinto, al di là del podio dei classificati».

Simone Giaconi ha tenuto un breve ma interessante discorso rivolto ai giovani partecipanti, sottolineando l’importanza di scrivere con il cuore e l’anima, unicità che nessuna Intelligenza Artificiale può replicare. «Scrivere è dare voce ai propri pensieri più profondi e alle emozioni che ci definiscono», ha dichiarato Giaconi.

Luigi Storani ha invece ribadito l’importanza di utilizzare carta e penna per esprimere sé stessi, ricordando ai presenti che la creatività e l’autenticità trovano spazio nell’atto tangibile di scrivere a mano.

«Un grazie speciale all’associazione culturale La Rondinella: Flavio Monina, Giancarlo Succi, Tiziana Caporaletti, Leida Furiasse e Marco Bragaglia – partecipanti al corso di dizione e recitazione guidato dal regista ed attore Piergiorgio Pietroni – hanno letto le poesie premiate, creando momenti di vero coinvolgimento. Grazie anche a Franco Coppetta che, come sempre, ha coadiuvato il Comune nell’organizzazione della serata», si legge in conclusione della nota dell’Ente.