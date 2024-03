Nuova ordinanza della Polizia locale per regolamentare la circolazione stradale in vicolo degli Orti a Macerata dove la ditta Sardellini deve procedere alla realizzazione di alcuni massetti.

Il provvedimento prevede per le giornate del 28 e 29 marzo, dalle 7,30 alle 18, in vicolo degli Orti: divieto di transito eccetto residenti, senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli in uscita da vicolo degli Orti, direzione obbligatoria a sinistra, verso via delle Orfane;

L’ordinanza autorizza la circolazione in vicolo degli Orti, dei soli residenti e autorizzati per accesso/uscita da aree private, a monte e a valle dell’interruzione, in deroga al senso unico di marcia e la circolazione all’interno dell’Apu di piazza Mazzini, dei veicoli autorizzati diretti in via Crispi e vicolo degli Orti, a valle dell’occupazione.