Ines Pieristé, detta Mimma de Ciancanella, prima ceramista, ma anche la scrittrice Dolores Prato, la prima avvocata maceratese Maria Capici, la giornalista maria Grazia Capulli e anche le maestre di Mortara e tante altre donne marchigiane sono tornate a vivere e hanno fatto parlare di sè ad Appignano dove, sabato 23 nella sala eventi del Comune, si è svolto l’evento conclusivo di “Donne al centro”, un interessante e stimolante percorso tra donne pioniere nella rivendicazione della parità di genere.

Il progetto, partito con l’incontro con la scrittrice Silvia Alessandrini Calisti che ha presentato ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria dell’istituto comprensivo “Della Robbia” una serie di figure di rilievo (ma in alcuni casi) poco conosciute delle Marche, è proseguito con la realizzazione di elaborati che hanno partecipato al concorso che avevano come ispirazione proprio il parlare di queste donne. I lavori, realizzati con la supervisione delle professoresse Anna Genga e Vittoria Trotta, hanno rivisitato con trasporto, profondità e accuratezza le figure di donne marchigiane, contenute anche nel libro #sulleviedellaparità curato proprio da Silvia Alessandrini Calisti.

Nel corso del pomeriggio la giornalista Alessandra Pierini, che ha condotto l’incontro, ha dialogato con la curatrice del testo presentando queste figure e contestualmente è stata effettuata la cerimonia dei riconoscimenti istituzionali.

Per la sezione poesia hanno ricevuto una menzione d’onore Aurora Lattanzi e Kevin Meneghel. Primo premio a Linda Bravi. Nella sezione testo primo premio a Elena Tugui.

Nella sezione disegno mMenzione d’onore a Nicola Cesca, Franceska Nunez e Pietro Rapaccini. Primo premio a Filippo Mazzieri.

Sempre durante l’incontro Federica Baldi e Sonia Sileoni dell’Asd Mirror Sport Club hanno illustrato il progetto di Autodifesa per la prevenzione della violenza di genere, basato su acquisizione non solo di tecniche di difesa, ma anche sulla gestione della paura, sul controllo delle emozioni e sull’acquisizione di autostima. Il corso gratuito di 4 lezioni inizierà martedì 9 aprile.

Infine la Strana Compagnia El Duende, di Lucia de Luca, ha letto una parte di “Le Maestre di Mortara” tratto dall’omonimo lavoro del giornalista Giuseppe Porzi.

L’associazione Help e la sua presidente Cristina Marcucci hanno ribadito l’impegno costante, ormai da anni, contro la violenza sulle donne. «La presidente Marcucci – si legge in una nota dell’associazione Help, organizzatrice dell’evento – ringrazia il Comune di Appignano, nelle persone dell’Assessora Silvia Persichini e del Sindaco Mariano Calamita, la Commissione per le pari Opportunità delle Marche, l’IC Luca della Robbia. Ringrazia inoltre Daniela Zepponi per l’ideazione del progetto, Lucia Nardi, Riccardo Messi per aver fatto parte della giuria, Silvia Alessandrini Calisti per il supporto formativo, la Strana Compagnia El Duende e Lucia De Luca, Marika Atelier della Terra per i premi, l’associazione Gli Stronati e la giornalista Alessandra Pierini che ha moderato il pomeriggio. Un grazie speciale ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato».

Nell’ambito dle progetto venerdì mattina, l’Istituto comprensivo Luca della Robbia ha ospitato la dottoressa Patrizia Peroni, primo dirigente della polizia di Macerata, che ha parlato del suo lavoro, raccontando ai ragazzi cosa fa la polizia e successivamente ha premiato i vincitori.